Cumhuriyet Başsavcısı İnal: " Çanakkale Zaferi, dün olduğu gibi bugün de birlik ve beraberliğimizin en güçlü nişanesidir"
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Cumhuriyet Başsavcısı İnal: " Çanakkale Zaferi, dün olduğu gibi bugün de birlik ve beraberliğimizin en güçlü nişanesidir"

18.03.2021 11:14 | Son Güncelleme: 18.03.2021 11:26
Cumhuriyet Başsavcısı İnal: 'Çanakkale Zaferi, dün olduğu gibi bugün de birlik ve beraberliğimizin en güçlü nişanesidir

Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Oğuzhan Yaşar ve gazi olan Antalya Cumhuriyet Savcısı Behçet Tufan Turan, Antalya Adliyesinde görevli şehit ve gazi yakını personeliyle anma günü sebebiyle bir araya geldi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Oğuzhan Yaşar ve gazi olan Antalya Cumhuriyet Savcısı Behçet Tufan Turan, Antalya Adliyesinde görevli şehit ve gazi yakını personeliyle anma günü sebebiyle bir araya geldi. Başsavcı İnal, "Çanakkale Zaferi; inancın, azmin, fedakarlığın, yüreklerdeki vatan sevgisinin tarih sayfalarına altın harflerle yazılmasıdır" dedi.

Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz toplantı salonunda şehit ve gazi yakını personeli ile bir araya gelen Cumhuriyet Başsavcısı ve Adalet Komisyonu başkanı, günün anlam ve önemini belirten birer konuşma yaptı. Konuşamadan sonra, şehit ve gazi yakını personel ile sohbet gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, yaptığı konuşmada "Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünü idrak etmenin onuru ve gururunu yaşıyoruz. Çanakkale Zaferi; inancın, azmin, fedakarlığın, yüreklerdeki vatan sevgisinin tarih sayfalarına altın harflerle yazılmasıdır. Milletimizin azim ve kararlılığının şanlı bir örneği olan Çanakkale Zaferi, dün olduğu gibi bugün de birlik ve beraberliğimizin en güçlü nişanesidir. Bu duygu ve düşüncelerle, Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" diye konuştu.

Antalya Adliyesinde görevli şehit ve gazi yakını personele Cumhuriyet Başsavcısı, Adalet Komisyonu Başkanı ve Cumhuriyet Savcısı tarafından karanfil ve hediye verildi. Program çekilen hatıra fotoğrafı ile sonlandı. - ANTALYA

Cumhuriyet Başsavcısı İnal: ' Çanakkale Zaferi, dün olduğu gibi bugün de birlik ve beraberliğimizin en güçlü nişanesidir'
Cumhuriyet Başsavcısı İnal: ' Çanakkale Zaferi, dün olduğu gibi bugün de birlik ve beraberliğimizin en güçlü nişanesidir'
Cumhuriyet Başsavcısı İnal: ' Çanakkale Zaferi, dün olduğu gibi bugün de birlik ve beraberliğimizin en güçlü nişanesidir'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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