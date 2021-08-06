Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Ali Öztürk'ten Sayın Valimize Ziyaret

Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Ali Öztürk, Sayın Valimiz Mehmet Makas'ı Makamında Ziyaret Etti.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Ali Öztürk, Sayın Valimiz Mehmet Makas'ı Makamında Ziyaret Etti. Hakimler ve Savcılar Kurulu Kararnamesi ile Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Ali Öztürk Sayın Valimizi makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sayın Valimiz Mehmet Makas, Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Ali Öztürk'e yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, başarılar diledi.

Kaynak: Habermetre