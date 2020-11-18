Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Yıldırım Akbulut hastaneye kaldırıldı
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Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Yıldırım Akbulut hastaneye kaldırıldı

18.11.2020 18:39 | Son Güncelleme: 18.11.2020 18:44
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Yıldırım Akbulut hastaneye kaldırıldı

Eski başbakan ve TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Yıldırım Akbulut , kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesine alındı.

Eski başbakan ve TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Yıldırım Akbulut kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Kalp Merkezi'nde tedavi altına alınan 85 yaşındaki Akbulut'un yoğun bakım ünitesinde tutulduğu öğrenildi.

Başbakanlık ve Anavatan Partisi Genel Başkanlığı görevini 1989–1991 yılları arasında sürdüren Akbulut, 1987–1989 ve 1999–2000 yılları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı görevini üstlendi.

Turgut Özal'ın 1989 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı olarak seçilmesinin ardından aynı yıl Akbulut başkanlığında 47. Türkiye Hükûmeti kuruldu. 17 Kasım 1989'daki ANAP I. Olağanüstü Kongresi Turgut Özal'dan boşalan genel başkanlığa Akbulut'u getirdi. 15 Haziran 1991 tarihinde gerçekleştirilen ANAP Kongresi'nde Mesut Yılmaz'a karşı yenilerek genel başkanlık ve başbakanlıktan ayrıldı.

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