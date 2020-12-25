Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu üyeleri Beyoğlu'ndaki projeleri inceledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu üyeleri Beyoğlu'ndaki projeleri inceledi

25.12.2020 11:09 | Son Güncelleme: 25.12.2020 11:13
Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu üyeleri Beyoğlu'ndaki projeleri inceledi

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu bu ayki toplantısını Beyoğlu'nda gerçekleştirirken, toplantı sonrası kurul üyeleri Beyoğlu'nda yapımı devam eden projeleri gezdi.

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu bu ayki toplantısını Beyoğlu'nda gerçekleştirirken, toplantı sonrası kurul üyeleri Beyoğlu'nda yapımı devam eden projeleri gezdi.

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu bu ayki toplantısını Beyoğlu Belediyesi'nde gerçekleştirdi. Toplantı öncesi Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanı Şükrü Karatepe ve kurul üyelerini belediyede karşıladı. Yapılan toplantının ardından Başkan Yıldız ve kurul üyeleri Beyoğlu'nda yapımı devam eden başta Taksim Cami ve Atatürk Kültür Merkezi gibi önemli projeleri gezerek inceledi. Kurul üyeleri incelemelerin ardından Beyoğlu'ndan ayrıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Tunç Soyer İsmail Demir Fahrettin Koca Numan Kurtulmuş
Magazin Berk Oktay Merve Dizdar Furkan Palalı Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan Mustafa Er Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Tüm Haberler Kız Türk Bakan Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu üyeleri Beyoğlu'ndaki projeleri inceledi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 11:17:59. #1.14#
title