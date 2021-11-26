TOKAT (Habermetre) - Vali Dr. Ozan Balcı, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikalar Kurulu Tokat Buluşması'na katıldı.

Dedeman Otel Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıya Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikalar Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe, Vali Dr. Ozan Balcı, Tokat Milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Genel Meclis Başkanı Erol Duyum, ilçe ve belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve kurul üyeleri katıldı.

Toplantıda Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikalar Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe, Tokat Milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve İl Genel Meclisi Başkanı Erol Duyum konuşma yaptılar.

Vali Dr. Ozan Balcı, konuşmasında Tokat'ın, kentte yaşanan sosyal uyum ile birlikte geleceğe hazırlandığını söyledi.

Türkiye'nin bu coğrafyada bir güneş, Tokat'ın ise parlayan bir yıldız olacağını kaydeden Vali Dr. Ozan Balcı, "Vekillerimiz, Belediye Başkanımız, Üniversitemiz, siyasi parti ve STK temsilcilerimiz, iş dünyası, muhtarlarımız, basın mensuplarımız ile büyük bir uyum içerisinde çalışıyoruz. Haritası birlik ve beraberlik olan şehrimizi gelecek kuşaklar için hazırlamaya çalışıyoruz. " dedi.

Devletin sunduğu imkanlarla Tokat'ın imarına, ihyasına, inşasına, insanların huzuruna, refahına, zenginliğine katkı sağlamaktan da büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Vali Dr. Ozan Balcı, Tokat'ta eğitimden sağlığa, bürokrasiden kamu hizmetlerinin iyileştirilmesine, iletişimden enerjiye, köy altyapılarının sağlanmasından, karayollarına, barajların, göletlerin yapımından güvenlik hizmetlerine, tarımdan ormana, ticarete kadar hayatın ve yaşamın her alanına ilişkin büyük dokunuşlar yapıldığını söyledi.

Vali Dr. Ozan Balcı, şunları kaydetti. "Tokat'ta büyük bir ekip olarak vatandaşlarımızın hayatlarına büyük dokunuşlar yapıyoruz. Devletimizin devam eden yatırımları tamamlandığında Tokat'ın şu andaki mevcut zenginliğinin iki katına çıkacağını öngörüyorum.

Uluslararası havalimanımız yapılıyor, tamamlandığında Tokat, okyanuslara bağlanacak, hızlı trene bağlandığı zaman dünyadaki ticaret ile karayolu ticaretine bağlanmış olacak. Hedefimiz Tokat'ın ihracata dayalı tarımsal sanayinin merkezi olması.

Bu toplantının Tokat'ımızın geleceği için, insanlarımızın huzuru için, refahın zenginleşmesi için hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. olur. Bu duygu ve düşüncelerimle birlikte çalıştığımız ekip arkadaşlarıma hem de çok saygıdeğer Tokatlı hemşehrilerimize saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. " 26 Kasım 2021 Haber : Gülay KARTAL Foto: M. Sefa ŞEKER

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