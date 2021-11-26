Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikalar Kurulu Tokat Buluşması yapıldı

TOKAT (AA) - Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikalar Kurulu Tokat Buluşması gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikalar Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe, kentteki bir otelde düzenlenen programda, Cumhurbaşkanlığında 9 politika kurulu bulunduğunu, her birinin iki bakanlıkla ilgilendiğini söyledi.

Kendi kurullarının ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile İçişleri bakanlıklarına baktığını belirten Karatepe, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanlığı sisteminin statüsünü düzenleyen cumhurbaşkanlığı kararnamesi diyor ki, ' Üniversiteler, sivil toplum kuruluşları doğrudan doğruya vatandaşla, yurt içi ve dışı teşekküllerle her türlü araştırma, inceleme yapar, oluşturduğu politikaları cumhurbaşkanına uygulanmak üzere önerir'. Biz de bizim konularımızla ilgili sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, meslek teşekkülleri, doğrudan doğruya bizi ilgilendirdiği için belediyelerimiz, il özel idarelerimiz, yerel yönetim birimlerimizle yakın ilişki içerisindeyiz. Bunlarla görüşüyor ve konuşuyoruz. Cumhurbaşkanımıza görüşmelerimizin neticesini rapor halinde sunuyoruz."

Tokat Valisi Ozan Balcı ise toplantının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu da belediye çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Programa İl Genel Meclis Başkanı Erol Duyum, AK Parti İl Başkanı Cüneyt Aldemir, MHP İl Başkanı Mustafa İpek ile ilçe ve belde belediye başkanları katıldı.

Toplantı, açılış konuşmalarının ardından basına kapalı devam etti.