Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu Vali Karadeniz'i ziyaret etti - Haberler
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Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu Vali Karadeniz'i ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu Vali Karadeniz'i ziyaret etti

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ve beraberindeki heyet Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'i makamında ziyaret etti.

MANİSA (İHA) - Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ve beraberindeki heyet Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'i makamında ziyaret etti.

Vali Karadeniz'in makamında bir süre sohbet ettiği Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Kamu Özel Sektör İşbirliği Dairesi Başkanı Ali Kamil Özmen, Özel Kalem Müdürü Bilal Uyar ile Kamu Özel Sektör İşbirliği Dairesi Uzmanı Serdar Deniz Pala'dan oluşan heyet ile ilimizde hayata geçirilmesi planlanan yatırımlar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Karadeniz, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ve beraberindeki heyete ziyaretleri sebebiyle teşekkür etti.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu da misafirperverliğinden dolayı Vali Karadeniz'e teşekkürlerini iletti. - MANİSA

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu Vali Karadeniz'i ziyaret etti

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu Vali Karadeniz'i ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Politika

Ahmet Burak Dağlıoğlu, Karadeniz, Yatırım, Manisa, Politika, Haber

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