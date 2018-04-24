Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimine Doğru

MHP Samsun İl Başkanı Taner Tekin, "MHP Samsun Milletvekili ve Grup Başkanvekili Erhan Usta, bir aksilik olmazsa yine Samsun'dan birinci sıra milletvekili adayımız olacaktır." dedi.

Tekin, il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, AK Parti ile Cumhur İttifakı yaptıklarını hatırlattı.

Türkiye'nin 24 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimine gideceğini belirten Tekin, MHP'nin "önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben" anlayışıyla hareket ettiğini söyledi.

Cumhur İttifakı'nın seçimlerde çok yüksek bir oy alacağına inandıklarını dile getiren Tekin, "MHP olarak birinci önceliğimiz Cumhur İttifakı'nın başarıya ulaşmasıdır. İkinci önceliğimiz ise güçlü bir iktidarın yanında güçlü bir Meclis oluşması için gayret etmektir." dedi.

MHP'nin tüm organlarıyla bir araya gelerek seçim hazırlıkları kapsamında çalışmalara başladığını anlatan Tekin, milletvekili aday adaylığı başvuruları için kapılarının herkese açık olduğunu belirtti.

Tekin, Grup Başkanvekilleri Erhan Usta'nın pek çok milletvekilinden daha çok Samsun'un sorunlarını Meclis'te gündeme getirdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Erhan Usta ve onun gibi Samsun için mücadele edecek milletvekillerini Meclis'e göndermek için mücadele edeceğiz. MHP'nin Samsun Milletvekili ve Grup Başkanvekili Erhan Usta, bir aksilik olmazsa yine Samsun'dan birinci sıra milletvekili adayımız olacaktır. Allah nasip ederse Erhan Bey gibi birçok milletvekilini daha Samsun'dan Türkiye Büyük Millet Meclisi sıralarına göndereceğiz."