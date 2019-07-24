Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, James Jeffrey'i kabul etti
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Kalın-Jeffrey görüşmesinin ardından bir açıklama yapılması bekleniyor. - ANKARA
Kaynak: İHA
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