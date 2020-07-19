Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Ayasofya'nın mozaikleri perdeyle kapatılacak
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Ayasofya'nın mozaikleri perdeyle kapatılacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 24 Temmuz'da ibadete açılacak Ayasofya'da yapılan hazırlıklara ilişkin açıklamalarda bulundu. Ayasofya'daki mozaik, fresk ve tasvirlerin kapatılmasıyla ilgili konuşan Kalın, "Mozaikler ışık sistemi olmayacak bir perde ile kapatılması üzerinde çalışılıyor" dedi.

19.07.2020 23:07 | Son Güncelleme: 19.07.2020 23:24

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii'nde mozaiklerin ışık sistemi olmayacak bir perde ile kapatılacağını açıkladı.

NTV canlı yanına konuk olan İbrahim Kalın, Ayasofya'da yapılan hazırlıklara ve gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Ayasofya'daki mozaik, fresk ve tasvirlerin kapatılmasıyla ilgili konuşan Kalın, "Bugün Cumhurbaşkanımız Ayasofya'yı ziyaret ederek hazırlıkları inceledi. 86 yıl sonra ibadete açılması çok önemli. Hazırlık yaparken salgın önlemlerini unutmamalıyız. Bu konuda vatandaşlarımızdan anlayış bekliyoruz. Camiye sınırlı sayıda kişi alınacak. Ayasofya'nın şanına uygun şekilde açılışın gerçekleşmesi gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da katılacak. Giriş katında cuma namazı kılınacak. Resimlerle ilgili Kültür Bakanlığımızın çalışması var, tamamlandı. Işık sistemi olmayacak bir perde ile kapatılması üzerinde çalışılıyor. Üzerinin kapanması, üzerinin sıvanması söz konusu değil. Çok hassas bir çalışma yürütülüyor, kimsenin endişesi olmasın. Zemin halı kaplanacak" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"ALLAH'IN EVİNDE PROTOKOL OLMAZ"

"Burası Allah'ın evi, herkese açık. Oraya ibadete gelmek isteyen herkes tabii ki gelir. Yani 'Sen gel, sen gelme' denilecek bir durumdan bahsetmiyoruz. Ama sayı konusunda bir çalışma yapmak durumundayız bu salgın şartları içerisinde. Dolayısıyla bunu bir protokol listesi, VIP listesi gibi ifade etmek de doğru değil. Allah'ın evinde protokol olmaz, VIP, VIP olmayan ayrımı olmaz. Orada herkes eşittir. İslam kültüründe, inancında namazın esprisi de odur. Herkes bir safta eşittir, aynıdır. Öyle ifade etmemekte fayda var. Öyle bir kaygıyla da hareket edilmiyor. 'Şunlar VIP, protokol, böyle gelsin' şeklinde değil. Ama tabii mümkün olan en katılımcı temsili niteliği yüksek bir hazırlığın yapıldığını söyleyebilirim."

KURBAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI OLACAK MI?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?" sorusuna ise, "Kurban Bayramı için kesin bir karar henüz yok. İnsanlara evlerinde otur demek çok kolay değil. Bilim Kurulumuzu değerlendirmelerine Cumhurbaşkanımız bakacak. Sokağa çıkma yasağı olsun olmasın bir kurallar dizisi duyuruldu. Bunlara riayet edilmeli. Bu şartlarda yaşamayı öğrenmeye bir müddet daha devam edeceğiz" şeklinde yanıt verdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Ayasofya'nın mozaikleri perdeyle kapatılacak
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