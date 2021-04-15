Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın en büyük rakibi kim? Anket sonuçları bir ismi işaret ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın en büyük rakibi kim? Anket sonuçları bir ismi işaret ediyor

Haberler.com - Haberler | Politika

Optimar Araştırma şirketinin son seçim anketi sonuçları yayınlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçimindeki muhtemel rakiplerinin değerlendirildiği ankette Erdoğan'a en yakın oy oranını yakalayan isim Mansur Yavaş oldu.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında, Optimar Araştırma Şirketi'nin şubat ayı anketinden bazı detaylar paylaştı.

"Bu aşamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında kim aday olursa şansı ne olur?" sorusuna yanıt aradığını belirten Selvi, şunları aktardı:

ERDOĞAN-MANSUR YAVAŞ

Mansur Yavaş, Erdoğan ile yarışta en öne çıkan isim olarak gözüküyor. Erdoğan yüzde 41.2 alırken Mansur Yavaş yüzde 36.7'ye ulaşıyor. Kararsızların oranı ise yüzde 22.1 ediyor.

ERDOĞAN-İMAMOĞLU

Ekrem İmamoğlu gerilemesine rağmen yine de önemli bir orana ulaşıyor. Erdoğan yüzde 42.5 alırken İmamoğlu yüzde 34.6'yı buluyor. Kararsızların oranı ise yüzde 22.9'a ulaşıyor.

ERDOĞAN-AKŞENER

Meral Akşener son dönemde bir tırmanış içinde görülüyor. Akşener yüzde 27 alırken Erdoğan yüzde 43.6'ya ulaşıyor. Kararsızların oranı ise yüzde 29.5.

ERDOĞAN-KILIÇDAROĞLU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, en yüksek oranlardan birine Kılıçdaroğlu ile yarışta ulaşıyor. Kılıçdaroğlu yüzde 27 alırken Erdoğan yüzde 44.7'yi buluyor. Kararsızlar ise yüzde 28.3'le yüksek bir oranda seyrediyor.

2020-2021 son anketler! Anket şirketlerinin tüm seçim anket sonuçları ve seçim anketleri burada! Kronolojik sırayla CB seçim anketi ve anket sonuçları
2020-2021 son anketler! Anket şirketlerinin tüm seçim anket sonuçları ve seçim anketleri burada! Kronolojik sırayla CB seçim anketi ve anket sonuçları
Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın en büyük rakibi kim? Anket sonuçları bir ismi işaret ediyor

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Yıldırım Akbulut Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müjde Ar Mehtap Ar Ajda Pekkan Demet Özdemir
Spor Arda Turan Metin Oktay Bülent Uygun Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın en büyük rakibi kim? Anket sonuçları bir ismi işaret ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 22:22:24. #1.16#

title