Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde "İnsansı Robot" eğitimleri veriliyor
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Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde "İnsansı Robot" eğitimleri veriliyor

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde 'İnsansı Robot' eğitimleri veriliyor
Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Teknoloji Atölyesi'nde 13-15 yaş grubundaki çocukları bilim ve teknoloji çalışmalarına yönlendirmek amacıyla "İnsansı Robot" eğitimi verilmeye başlandı.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Teknoloji Atölyesi'nde 13-15 yaş grubundaki çocukları bilim ve teknoloji çalışmalarına yönlendirmek amacıyla "İnsansı Robot" eğitimi verilmeye başlandı.

Atölyelerde 6 kişilik yapılan etkinlikte, insansı gövde ve eklem yapısına sahip robotların çalışma prensipleri ve işlevleri ele alınıyor.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Eğitim Merkezi ve Atölyeler Koordinatörü Ayhan Bozkurt, etkinlik öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, TÜBİTAK tarafından kurulan bilim ve teknoloji atölyelerinde insansı robot etkinlikleri yapmaya başladıklarını söyledi.

Çocuklara robotların ne olduğunu anlatacaklarını belirten Bozkurt, şöyle devam etti:

"İki tane insansı robot üzerinden gözlem yapacaklar. Bizim sorularımız olacak. Onlara, 'biz robot olsaydık bizi nasıl programlarlardı, hangi direktifleri vereceklerdi' gibi sorularla insansı robotlara yönelik farkındalık oluşturmak istiyoruz. Amacımız, çocukların bilim ve teknolojiye olan meraklarını artırmak, onların o alanda çalışmalar yapmalarını sağlamak ve tetiklemektir. Onların gerçek anlamda bir robot görerek bu tarz çalışmalarla bilime ve teknolojiye yönelmelerini sağlamaktır."

Daha önceki eğitimlerde, çocukların robotlara yönelik ilgilerinin fazla olduğunu gördüklerini aktaran Bozkurt, etkinliklerin devam edeceğini bildirdi.

"Yeni bilgiler öğreniyorum"

Etkinliğe katılan öğrencilerden Berrasu Elgin, "Burada kendimi şanslı hissediyorum. Çünkü, yeni bilgiler öğreniyorum. Robotları küçükken çizgi filmlerde görüyorduk. Hep ilgim vardı. Şu an bunu değerlendirdiğim için çok mutluyum." diye konuştu.

Ömer Ali Ağaççanak ise, "Küçüklüğümden beri robotlarla ilgili filmler çekiliyordu. Hep izlerdik. Annem dersi görünce yazdırmış beni. Yeni bilgiler öğreniyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

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