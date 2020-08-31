Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Zafer Bayramı Özel Konseri düzenlendi (3)
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Zafer Bayramı Özel Konseri düzenlendi (3)

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bando Komutanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği ve Armoni Mızıkası Komutanlığınca 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri düzenlendi.

31.08.2020 00:01 | Son Güncelleme: 31.08.2020 00:07

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bando Komutanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği ve Armoni Mızıkası Komutanlığınca 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Havuzlu Bahçe'de düzenlenen konser, Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığının YouTube kanalları ve sosyal medya hesapları ile televizyon kanallarından canlı yayınlandı.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bando Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği ve Armoni Mızıkası Komutanlığı tarafından Ordu Marşı'nın icrasıyla başlayan konserde Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı, 30 Ağustos Zaferi Marşı ve Başkomutana Selam Marşı'nı seslendirdi.

Mehteran Birliği, Tekbir ve Cenk Marşı, Ordu Marşı (Ceddin Deden), Bu Bayrak, Genç Osman gibi marşların yanı sıra Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa, Çırpınırdı Karadeniz, Bil Oğlum gibi şarkıları da izleyicilere sundu.

Havada Bulut Yok, Manastırın Ortasında, Gaziantep Yolunda gibi türkülerin de seslendirildiği konserde, Armoni Mızıkası da Sakarya Marşı, Anafartalar Marşı gibi önemli eserleri icra etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı yayımlandı

Konserde, Kurtuluş Savaşı'ndan görüntüler ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır ötesi harekatlarından oluşan kısa video film ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı yayımlandı.

30 Ağustos'un 1922 yılında Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlandırıldığı gün olduğunu belirten Erdoğan, o tarihten geriye doğru giden yaklaşık bir asırlık dönemde tüm yaşanan hayal kırıklıklarının ise ilk defa Çanakkale ile bir ümide, yeni bir yürek çarpıntısına dönüştüğünü ifade etti

Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Anadolu'daki bin yıllık varlığımız bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da önüne çıkartılacak her engeli aşacak güce, imkana, kararlılığa sahiptir. Bunun için ihtiyacımız olan en önemli şey milletimizin birliği ve beraberliğidir. Bu toprakları vatan kılan şehitlerimize ve gazilerimize olan borcumuzu ancak bu şekilde ödeyebileceğimize inanıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun."

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Zafer Bayramı Özel Konseri düzenlendi (3)

Kaynak: AA

Manşet

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