Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Bayramda il bazlı kısıtlama olacak mı?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Bayramda il bazlı kısıtlama olacak mı?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ardından yaklaşan Kurban Bayramı'nda alınacak önlemler ve Bilim Kurulu üyelerinin işaret ettiği il bazlı kısıtlamalarla ilgili açıklama yapılması bekleniyor.

27.07.2020 17:37 | Son Güncelleme: 27.07.2020 17:46

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 15.40'da başladı. Bilim Kurulu üyelerinin il bazlı kısıtlamalara işaret ettiği Kurban Bayramı için alınacak tedbirler Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.

BİLİM KURULU ÜYELERİNİN TAVSİYELERİ DEĞERLENDİRİLECEK

Öte yandan Koronavirüs ile mücadele kapsamında Kurban Bayramı'nda ek tedbirler alınıp alınmayacağına ilişkin görüş alışverişi yapılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bilim kurulu üyelerinin tavsiyeleri ve son durumla ilgili bir sunum yapacak. Ayrıca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hem trafik denetimleri hem de kurban kesim yerleriyle ilgili denetimler hakkında kapsamlı değerlendirmede bulunması bekleniyor.

AYASOFYA'NIN İBADETE AÇILMASI

Bir diğer önemli konu başlığı ise Ayasofya. 86 yıl aradan sonra Ayasofya'da ilk cuma namazı kılınmıştı. İç politikada da Ayasofya'yı konuşmaya başlamıştık. Bu noktada kabine toplantısında bir Ayasofya değerlendirmesinin yapılacağını söylemek mümkün.

AKDENİZ'DEKİ SICAK GELİŞMELER

Dış politikaya bakarsak oldukça hareketli bir haftayı geride bıraktık. Doğu Akdeniz, Akdeniz ve Ege'deki sıcak gelişmeler masada olacak. Yunanistan ve Türkiye arasında yaşanan gerginliğin konuşulmasını bekliyoruz. Türkiye'nin NAVTEX ilanının ardından Oruçreis sismik araştırma gemisi bölgeye gitmiş ve sıcak çatışmanın eşiğine varan bir gerilim yaşanmıştı. Yunanistan'ın Ege'deki adaları silahlandırması da masada.

LİBYA'DA SON DURUM

Akdeniz'in diğer yakasındaki Libya'da bir süredir diplomasi trafiği devam ediyordu. Sirete-Cufra'ya bir operasyon olur mu sorusu akıllarda. Libya'da Sarrac Türkiye'ye gelmiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmüştü. Ardından İtalyan Başbakan ile Cumhurbaşkanı Erdoğan bir görüşme gerçekleştirmişti. Libya'daki son gelişmeler de kabinenin bir diğer önemli gündem maddesi.

SURİYE VE TERÖRLE MÜCADELE

Suriye çok uzun süredir gündemimizde. İdlib'deki durum gündemimizde. Aynı zamanda bir ateşkes var. Rusya ile bölgede ortak devriyeler devam ediyor.

Terörle mücadele bir diğer gündem başlığı olacak. Yurt içinde ve yurt dışında devam eden operasyonlar ele alınacak. Saatler 18.00'i gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameralar karşısına geçip kabine toplantısında dair gündem maddeleriyle ilgili açıklama yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Bayramda il bazlı kısıtlama olacak mı?

Manşet

Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 'lanet' açıklamasının ardından TSK'dan Atatürk paylaşımı Güncel
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın "lanet" açıklamasının ardından TSK'dan Atatürk paylaşımı
Elazığ'da termometreler yine 47 dereceyi gördü Güncel
Elazığ'da termometreler yine 47 dereceyi gördü
Türk ve Azerbaycan orduları geniş kapsamlı ortak tatbikat gerçekleştirecek Güncel
Türk ve Azerbaycan orduları geniş kapsamlı ortak tatbikat gerçekleştirecek
Ivana Sert, kano yaparken denizlerin en hırçın balığıyla karşılaşınca büyük panik yaşadı Magazin
Ivana Sert, kano yaparken denizlerin en hırçın balığıyla karşılaşınca büyük panik yaşadı
Arkadaşının 'Ye bir şey olmaz' dediği balon balığı, talihsiz adamı canından etti Güncel
Arkadaşının "Ye bir şey olmaz" dediği balon balığı, talihsiz adamı canından etti
Son Dakika: Ankara'da korkutan yangın! Plaza tahliye ediliyor Güncel
Son Dakika: Ankara'da korkutan yangın! Plaza tahliye ediliyor
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor
Kocasını belediye başkanı ile aldattığı öne sürülen kadın suskunluğunu bozdu
Kocasını belediye başkanı ile aldattığı öne sürülen kadın suskunluğunu bozdu
Teyzesinde içtiği çorbayla hayatı değişti, tarhana ticaretine başlayıp para kazanmaya başladı
Teyzesinde içtiği çorbayla hayatı değişti, tarhana ticaretine başlayıp para kazanmaya başladı
Trabzon'da vakalar artarken eğlence mekanında düzenlenen partide koronavirüs hiçe sayıldı
Trabzon'da vakalar artarken eğlence mekanında düzenlenen partide koronavirüs hiçe sayıldı
Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi
Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi
Korona testi pozitif çıkan talihsiz kadın, hastaneden çekip paylaştığı videoda hüngür hüngür ağladı
Korona testi pozitif çıkan talihsiz kadın, hastaneden çekip paylaştığı videoda hüngür hüngür ağladı
Yurtiçi Kargo'dan araç sahiplerine kendi işini kurma fırsatı! Asgari ücretin 3 katı kazanacaklar
Yurtiçi Kargo'dan araç sahiplerine kendi işini kurma fırsatı! Asgari ücretin 3 katı kazanacaklar
Mersin'de çifte kadın cinayeti! Tartıştığı eşini ve kayınvalidesini tüfekle öldürdü
Mersin'de çifte kadın cinayeti! Tartıştığı eşini ve kayınvalidesini tüfekle öldürdü
Aycan Yanaç, Survivor'ın ardından milli takım teknik direktörüne yanıt verdi: Necla hoca olduğu sürece teklifleri kabul etmem
Aycan Yanaç, Survivor'ın ardından milli takım teknik direktörüne yanıt verdi: Necla hoca olduğu sürece teklifleri kabul etmem
Son Dakika: İsrail, Lübnan'ın güneydoğusundaki Kafarşuba bölgesini havan saldırılarıyla hedef aldı
Son Dakika: İsrail, Lübnan'ın güneydoğusundaki Kafarşuba bölgesini havan saldırılarıyla hedef aldı
Beşiktaş'ta Çarşı karıştı! Bir kafede kavga çıktı, sandalyeler havada uçuştu
Beşiktaş'ta Çarşı karıştı! Bir kafede kavga çıktı, sandalyeler havada uçuştu
Sokak ortasında vahşet! Silahını çekip Alman kurdunu acımadan öldürdü
Sokak ortasında vahşet! Silahını çekip Alman kurdunu acımadan öldürdü
Derin sırt dekolteli tulumuyla alışverişe çıkan Zehra Çilingiroğlu, dikkatleri üzerine çekti
Derin sırt dekolteli tulumuyla alışverişe çıkan Zehra Çilingiroğlu, dikkatleri üzerine çekti
Kuyumculardan altın fiyatları için heyecanlandıran yorum: Bundan sonra her gün yeni rekor kırar
Kuyumculardan altın fiyatları için heyecanlandıran yorum: Bundan sonra her gün yeni rekor kırar
Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor, takımın başına Ömer Erdoğan'ı getirdi
Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor, takımın başına Ömer Erdoğan'ı getirdi
Galatasaray, yeni sezonda giyeceği formaları tanıttı
Galatasaray, yeni sezonda giyeceği formaları tanıttı
AK Parti'den 'hilafet' tartışmalarıyla ilgili açıklama: Cumhuriyetimiz gözbebeğimizdir
AK Parti'den 'hilafet' tartışmalarıyla ilgili açıklama: Cumhuriyetimiz gözbebeğimizdir
Ev ve iş yerlerinin korkulu rüyası hırsız, polisten kaçamadı
Ev ve iş yerlerinin korkulu rüyası hırsız, polisten kaçamadı
Premier Lig'de Watford ile Bournemounth küme düşerken, Trezeguet'nin takımı ligde kaldı
Premier Lig'de Watford ile Bournemounth küme düşerken, Trezeguet'nin takımı ligde kaldı
Yunanistan'da bir papaz, linci göze alıp konuştu: Türkler olmasaydı Ayasofya düşerdi
Yunanistan'da bir papaz, linci göze alıp konuştu: Türkler olmasaydı Ayasofya düşerdi
Anketlerde 3 eyaleti rakibine kaptıran Trump'tan sert çıkış: Biden'ın zihinsel yetenekleri ülkeye liderlik etmeye uygun değil
Anketlerde 3 eyaleti rakibine kaptıran Trump'tan sert çıkış: Biden'ın zihinsel yetenekleri ülkeye liderlik etmeye uygun değil
Medipol Başakşehir, Galatasaray'ın eski oyuncusu Henry Onyekuru için harekete geçti
Medipol Başakşehir, Galatasaray'ın eski oyuncusu Henry Onyekuru için harekete geçti
Mircea Lucescu, Dinamo Kiev'e imza attıktan 4 gün sonra istifa etti
Mircea Lucescu, Dinamo Kiev'e imza attıktan 4 gün sonra istifa etti
Serel Yereli, iç çamaşırıyla poz vererek kadına şiddete karşı başlatılan akıma dahil oldu
Serel Yereli, iç çamaşırıyla poz vererek kadına şiddete karşı başlatılan akıma dahil oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Mensur Işık İlhan Cihaner Pınar Gültekin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Akalın Nebahat Çehre Merve Boluğur İbrahim Tatlıses
Spor Caner Erkin Selçuk İnan Fatih Terim Emre Belözoğlu Bülent Korkmaz
Daha Fazla Bursa Futbolcu Başakşehir Türk Lirası
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Bayramda il bazlı kısıtlama olacak mı? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.7.2020 18:30:46. #1.15#
title