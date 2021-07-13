Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı Şanlıurfa'da
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı Şanlıurfa'da

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı Şanlıurfa'da
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Güncel

Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla anlatıldığı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı, Şanlıurfa'da ziyarete açıldı.

Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla anlatıldığı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı, Şanlıurfa'da ziyarete açıldı.

Birçok kentte misafirlerini ağırlayan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı, 19 Şubat'ta Edirne'den başladığı yolculuğuna devam ediyor. Bu kapsamda kente gelen tır, 18 Mart Caddesi'ndeki Necmettin Cevheri Parkı yanında konuşlandı.

Kurulduğunda 40 metrekarelik bir iç alan hacmine sahip olan ve yüksek teknolojiyle donatılan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı'nda, "sihirli ayna", "3 boyutlu sanal kutu" ve Fatih Sondaj Gemisi'nin holografik görüntüsü vatandaşların beğenisine sunuluyor.

Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla anlatıldığı tırı, Vali Abdullah Erin ve İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ziyaret etti. Erin ve Doğuş, inceleme yaptıkları tırdaki uygulamaları kullandı. Tırdaki uygulamaların çok güzel olduğunu belirten Vali Erin, herkesi tırı ziyaret etmeye davet etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı, kentte 16 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

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