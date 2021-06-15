Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı Osmaniye'de Ziyarete Açılacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürü Mustafa Keleş, 15 Haziran Salı günü dijital tırın Osmaniye'de olacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürü Mustafa Keleş, 15 Haziran Salı günü dijital tırın Osmaniye'de olacağını bildirdi.

Keleş ve Osmaniye Sorumlusu Yasemin Yıldırım ile Adana Sorumlusu Fatma Açıkgöz ile Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürü Keleş, Türkiye'yi dolaşarak çeşitli illerde sunumlar yapan dijital tır ve içeriği hakkında bilgiler verdi.

Osmaniye Valisi Yılmaz, ziyaretlerinden ve verilen bilgilerden dolayı İletişim Başkanlığı Bölge Müdürü Keleş'e ve personellerine teşekkür etti. Keleş, burada yaptığı açıklamada, 15 Haziran 2021 saat 12: 00'de açılışı yapılacak olan dijital tırın, 15-18 Haziran 2021 tarihleri arasında Devlet Bahçeli Meydanında 12: 00 - 19: 00 saatleri arasında, pandemi tedbirleri kapsamında vatandaşların ziyaretine açık olacağını belirtti.

Dijital iletişim araçlarının herkes tarafından kullanılabilir olduğu günümüzde, içerikler kadar sunum biçimlerinin de büyük önem arz ettiğini ifade eden Keleş, şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından koordine edilen Dijital Tır, Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel ve bilimsel zenginliklerini, dijital teknolojinin en üst olanaklarını kullanarak sunmayı ve Türkiye'nin gelecek vizyonuna katkıda bulunmayı hedefliyor. Dijital Tırda, sihirli ayna deneyimi, harekete duyarlı ekran, Yeşil perde deneyimi, 3 boyutlu sanal kutu gibi alanlar bulunuyor. Yeşil perde deneyimi ileri teknoloji veri işleme olanaklarıyla özel materyal önünde fotoğrafı çekilen ziyaretçiyi daha önce belirlenmiş bir ortamdaymış gibi gösteriyor. Oluşturulan görselin çıktısı ziyaretçiye hemen elden teslim edilebilirken e-posta olarak da gönderilebiliyor. Bu alanda ayrıca ziyaretçilere yapılan uçuş deneyiminden elde ettiği başarıyı gösteren bir dijital sertifika oluşturuluyor. 3 boyutlu sanal kutu deneyim alanı ise izleyicilere herhangi bir yapıya bağlantısı bulunmadan havada asılı görünüm sağlarken ileri teknolojiyle havada holografi oluşturularak, gerçeküstü izlenim sunuyor. Bu alanda ayrıca altıncı nesil ultra deniz sondaj gemisi Fatih Sondaj Gemisi'nin hologram gösterisi yapılıyor. Özel olarak üretilen harekete duyarlı ekranla da ileri teknoloji hareket algılama sistemleriyle yanından geçen veya karşısında duran ziyaretçinin hareketlerini animasyon olarak yansıtıyor. Bu alanda ziyaretçilere Türkiye'nin milli gururu insansız hava aracı (İHA) ile uçuş deneyim imkanı sağlanıyor. Detaylı bilgiye dijitaltir. org web sitesinde ulaşılabilecektir. " İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürlüğü

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Kaynak: Habermetre