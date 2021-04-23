Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'ın açıklamalarını değerlendirdi Açıklaması
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'ın açıklamalarını değerlendirdi Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'ın açıklamalarını değerlendirdi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ın 1915 olaylarına ilişkin yaptığı açıklamayla ilgili bir mesaj paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ın 1915 olaylarına ilişkin yaptığı açıklamayla ilgili bir mesaj paylaştı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Türkiye Ermenileri Patriği Sayın Sahak Maşalyan'a geçmişte yaşanan acıların gündelik politik amaçlara alet edilmemesi gerektiğini ifade ettiği için şükranlarımı sunuyorum. Bu topraklarda barış ve huzur içinde kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz. Biz birlikte Türkiye'yiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen

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