Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, hava harp şehidi Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'i rahmetle andı
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, hava harp şehidi Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'i rahmetle andı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, hava harp şehidi Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'i rahmetle andı
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türk Hava Kuvvetlerinin Kıbrıs'ta gerçekleştirdiği uçuş sırasında Rumlar tarafından uçağının düşürülmesi sonucu 1964'te şehit edilen, Cumhuriyet tarihinin ilk hava harp şehidi Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'i rahmet ve minnetle andı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türk Hava Kuvvetlerinin Kıbrıs'ta gerçekleştirdiği uçuş sırasında Rumlar tarafından uçağının düşürülmesi sonucu 1964'te şehit edilen, Cumhuriyet tarihinin ilk hava harp şehidi Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'i rahmet ve minnetle andı.

Altun, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının Cengiz Topel'e ilişkin hazırladığı videoyu paylaştı. Videoda, 1960'ta Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla Ada'daki Türk halkına uygulanan zulüm ve baskının arttığına dikkat çekilerek, Rum çemberi içerisinde sıkışıp kalan Türklerin tek umudunun Türkiye'den gelecek yardım olduğu belirtildi.

Cengiz Topel liderliğindeki kolun Eskişehir'den havalanarak Erenköy'e ulaştığı aktarılan videoda, Topel'in uçağının, isabetli atışını yaptıktan sonra yükselirken açılan ateş sonucu yara aldığı kaydedildi. Son anda paraşütle atlayan Topel'in Rumlar tarafından esir alındığı ifade edilen videoda, korkunç işkencelere maruz kalan Topel'in hayatını kaybettiği anlatıldı.

Videoda, Topel'in adını taşıyan bütün caddeler, parklar, okullar ve hastanelerin Türk milletinin Yüzbaşı Topel'e duyduğu sonsuz saygının göstergesi olduğu vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, hava harp şehidi Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'i rahmetle andı - Haberler
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