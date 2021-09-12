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İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN '12 EYLÜL DARBESİ' BELGESELİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı, '12 Eylül Darbesi' belgeseli hazırladı.

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı, ' 12 Eylül Darbesi' belgeseli hazırladı.

12 Eylül Darbesinin yıl dönümünde hazırlanan belgeseli İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter hesabından yayınladı. Altun, paylaştığı belgesele "Milletin iradesine darbe vurularak, demokrasinin, insan haklarının hiçe sayıldığı 12 Eylül, demokrasimizin kara bir lekesidir. 15 Temmuz direnişi de göstermiştir ki milletimiz bir daha 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat gibi kendi iradesini hiçe sayan teşebbüslere geçit vermeyecektir" notunu ekledi.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN '12 EYLÜL DARBESİ' BELGESELİ

İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN '12 EYLÜL DARBESİ' BELGESELİ

İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN '12 EYLÜL DARBESİ' BELGESELİ

İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN '12 EYLÜL DARBESİ' BELGESELİ

İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN '12 EYLÜL DARBESİ' BELGESELİ

İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN '12 EYLÜL DARBESİ' BELGESELİ
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