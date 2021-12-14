Cumhurbaşkanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların 2022 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı

TBMM Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların 2022 yılı bütçelerinin görüşmeleri devam ediyor.

HDP grubu adına söz alan Van Milletvekili Sezai Temelli, bütçe harcamaları fonksiyonel dağılımı açısından ele alındığında, en büyük payın güvenlik ve kamu düzenini sağlamaya yönelik olduğunu, kamu düzeninin, bu tür harcamalarla sağlanamayacağını savundu. Temelli, kamu düzeninin, toplumsal barışı dinamitleyen değil, toplumsal barışı var eden harcamalarla sağlanabileceğini kaydetti.

Temelli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Israrla savaş sanayisi ve inşaat, emlak sektöründe yaratılan rantları korumaya ve büyütmeye dair faiz indirme politikası sürdürmeniz nedeniyle 8 milyona varan bir işsizlik yarattınız ve istihdam oranı yüzde 45 gibi tarihin en düşük düzeyine ulaştı, enflasyon yüzde 40'a vardı, dolar ben içeriye girerken 14 lira 20 kuruştu, çıktığımızda bakalım kaç lira olacak. İşsizliği ve enflasyonu TÜİK'in manipülasyonlarıyla düşürmeye çalışıyorsunuz. Finansal krizler, beraberinde döviz krizini getirdi. Şimdi artık önümüzde bizi bekleyen bankacılık krizi var. Siz ise göle yoğurt çalmaya faiz indirimleri yaparak devam ediyorsunuz.

Bu bütçe ne ekonomik krizi ne de bugün içinde yaşadığımız salgının etkilerini ortadan kaldırabilir, ne işsizlikle ne enflasyonla mücadele edebilir. Bütçeyi hazırladığınızda dolar 9 lira 20 kuruştu, 14 lira 20 kuruş olmuş, bütçe zaten yüzde 35 şu anda küçülmüş, bütçenin üçte birini kaybettik. O yüzden ne yapmalı? 5018 sayılı yasa çok açık; ek bütçe yapmalı. Eğer ek bütçe yapmazsanız, kurumlar ödenek üstü harcamaya gidecekler, yani yasayı yok sayacaklar."

HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen ise "Ali'siz Alevilik" sözünün Ailevileri ayrıştırmak ve birbirine düşürmek için ortaya atılan bir tartışma olduğunu söyledi.

Ali'yi sevmekle, Alevilik olmayacağını ifade eden Özen, "Sünni tarikatlar arasında, tarikatlar arasında yorum farklılıkları, fıkıh, tercüme farklılıkları var ama ben bir Alevi olarak buraya girmeyi haddim olarak görmem. Ama kimsenin, Alevi inancını asimile etmeye, onu ayrıştırmaya, ötekileştirmeye haddi ve hakkı yok. Bu, Cumhurbaşkanı Erdoğan da olsa." dedi.

"Her gün yolda, sokakta kadınların taciz edildiği bir ülke var"

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül de Diyanet İşleri Başkanlığının her konuda fetva verdiğini dile getirdi.

Diyanetin, "Kadınlar, kocalarınıza itaat edin", "Yoksulluğa takvayla cevap verin" gibi fetvalar verdiğini kaydeden Bülbül, "Sevgili Diyanet İşleri Başkanı ve yetkilileri, bu memlekette yoksulluk, açlık, işsizlik ve din adını kullanarak vakıflarda eğitim yapan çocukların taciz edildiği yerler var. Her gün yolda, sokakta kadınların taciz edildiği, tecavüze uğradığı bir ülke var. Sen bununla ilgili niye bir tane bir şey söylemiyorsun?" sorusunu yöneltti.

Bülbül, Diyanet İşleri Başkanlığının yapısal bir sorun yaşadığını ileri sürdü.

HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir ise Türkiye'nin, en çok savunma harcaması yapan 40 ülke içerisinde 16. sırada yer aldığını ifade etti.

Dünya'da birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de savunma sanayisine büyük kaynaklar harcandığını öne süren Taşdemir, "Tüm dünyada, savaş ve karışıklık çıkararak silah satan, insani acıları paraya dönüştüren bir sektörle karşı karşıyayız. Daha fazla silah satmak için veya daha fazla silah almak için bilinen, bilinmeyen envaiçeşit düşman yaratılıyor. Halkları karşı karşıya getirerek, aslında bu düzen sürdürülmek isteniyor." diye konuştu.

Taşdemir, "Çözüm sürecinde AKP Ekonomi İşleri Başkanlığı bünyesinde hazırlanan bir rapor da savaş ekonomisi maliyetinin, bu ülkeye hem maddi hem manevi kayıplarının çok fazla olduğunu göstermiştir." sözlerini sarf etti.