Cumhurbaşkanının Çağrısına Uyup 80'inde "Okullu" Oldu

SERHAT ZAFER - Sivas'ta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma yazma seferberliği kapsamında açılan kursa katılan 80 yaşındaki Nadiye Elbeylioğlu, azmiyle çevresindekilere örnek oluyor.

Gaziosmanpaşa İlkokulunda açılan okuma yazma kursuna katılan 10 kadın kursiyer arasında yer alan 5 çocuk ve 10 torun sahibi Nadiye nine, gündüzleri torununun çocuğunun eğitim gördüğü sıralarda öğleden sonra ise kendisi okuma ve yazma dersi alıyor.

Nadiye Elbeylioğlu, annesinin henüz 1 yaşındayken vefat ettiğini ve babasının da kendisini okula göndermediğini söyledi.

Okuma yazmaya çok heveslendiğini belirten Nadiye nine, kurs açıldığını duyduğunda çok sevindiğini ve hemen kayıt yaptırdığını ifade etti.

Elbeylioğlu, okuma ve yazması olmadığı için büyük zorluklar yaşadığını anlatarak, "Bir yere gittiğimde hep birilerine sormak zorunda kalıyordum. Bir doktora gitsem kapısını bilmiyorum, otobüse binsem numarasını bilmiyorum. Bunlar en mühim şeyler." dedi.

Kampanyayı başlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a teşekkür eden Nadiye nine, "Sağ olsunlar, Allah razı olsun. Hiçbir şey bilmiyorduk, şimdi okuyoruz ve yazıyoruz. Bundan daha güzel bir şey var mı?" diye konuştu.

Kurs öğretmeni Lokman Gürgen de Nadiye ninenin torununun çocuğunun aynı sınıfta eğitim gördüğünü aktardı.

Nine ve dördüncü kuşaktan torunun aynı sınıfta eğitim görmelerinin tesadüf olduğunu dile getiren Gürgen, Nadiye ninenin azmi ile diğer kursiyerlere örnek teşkil ettiğini kaydetti.

Umre, beyaz eşya ve çeyrek altın hediyesi

Sivas Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy ise okuma yazma seferberliği kapsamında kentte açılan kurslara son 10 günde 2 bin 560 kişinin kayıt yaptırdığını bildirdi.

Kayıt yaptıranların yüzde 95'ini kadınların oluşturduğuna dikkati çeken Altınsoy, talep olan bütün okullarda kurslar açıldığını, 1 kişi dahi olsa kursu açtıklarını aktardı.

Mustafa Altınsoy, kursiyerlerin kurslara katılımı için çok yoğun teşvik olduğunu belirterek, kurs sonunda yapılacak çekilişle umre seyahati ile çeyrek altın ve beyaz eşya hediye edileceğini söyledi.

Kurslara teşvikte bulunan il yöneticilerine teşekkür eden Altınsoy, şunları kaydetti:

"Sayın Valimizin diğer illerde olmayan teşvikleri ve desteği var. Okuma yazma öğrenen 10 kişiyi umreye gönderme taahhüdü var. Ayrıca 100 kişiye televizyon ve buzdolabı gibi beyaz eşya desteği vereceğini söylediler, yine 100 kişiye çeyrek altın verecekler. Bunlar tabii okumanın bahanesi. Kursiyerlerimiz sadece bunun için gelmiyorlar ama biz gelenlere de teşekkür mahiyetinde böyle teşvik veriyoruz. Ayrıca Belediye Başkanımız Sami Aydın da 'Bu kampanyaya benim de desteğim olsun' dedi ve 100 çeyrek altın ile diğer desteklerinin olacağını söyledi. Öğretmenlerimiz en güzel şekilde özveri gösteriyorlar, okullarını akşamları, cumartesi ve pazar açıyorlar. Herkesin kursa gelmesi için çalışıyorlar, alan taraması yapıyorlar. Bize gelmeyenlere de biz gidiyoruz, muhtarları, imamları arıyoruz."

İl Milli Eğitim Müdürü Altınsoy, kursa katılanların yaş ortalamasının 60'ın üzerinde olduğunu, Sivas'ta yüzde 95'in üzerinde olan okur yazarlık oranını yüzde 100'e çıkarmayı hedeflediklerini de ifade etti.