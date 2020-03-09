Cumhurbaşkanını duygulandıran şehit anneleri konuştu: "Evladımız, yeniden dünyaya gelse yine şehit...
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Cumhurbaşkanını duygulandıran şehit anneleri konuştu: "Evladımız, yeniden dünyaya gelse yine şehit... - Haberler
Kırşehir, Türkiye

Cumhurbaşkanını duygulandıran şehit anneleri konuştu: "Evladımız, yeniden dünyaya gelse yine şehit...

Cumhurbaşkanını duygulandıran şehit anneleri konuştu: "Evladımız, yeniden dünyaya gelse yine şehit olsun isteriz" 'Türkiye'mizin Kahraman Kadınları' programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı duygulandıran şehit anneleri Kırşehir'de, konuştu.

09.03.2020 14:30 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:32
Cumhurbaşkanını duygulandıran şehit anneleri konuştu:

Cumhurbaşkanını duygulandıran şehit anneleri konuştu: "Evladımız, yeniden dünyaya gelse yine şehit olsun isteriz"

KIRŞEHİR - 'Türkiye'mizin Kahraman Kadınları' programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı duygulandıran şehit anneleri Kırşehir'de, konuştu.

Organlarını bağışlayan şehit polis memuru Hayrettin Yılmaz'ın annesi Sevgi Yılmaz, 'Ben anneyim Cumhurbaşkanımızda hem anne hem devlet baba. Allah, binlerce kez razı olsun her zaman şehitlerimizin ve şehit annelerimizin yanında oldu. Devletimizin, milletimizin başından Allah eksik etmesin"dedi.

"Oğlumun hayallerinden biri daha gerçek oldu"

Şehit annesi Sevgi Yılmaz, "Oğlum, benim gözümde iki kez şehadete erdi. Birincisi vatanı için ikincisi ise organlarını bağışlayarak milleti için oldu. Vasiyetini yerine getirdik. 5 kişi yavrumun organları ile hayata döndü. Hepsi ile de görüşüyor ve sağlık durumları ile ilgileniyorum. Evladımı şehit verdim. Yeniden dünyaya gelse göğsümü gere gere yeniden şehit olması için gönderirdim"diye konuştu.

Bakım faaliyetleri kapsamında oksijen tüpü patlaması sonrası şehit düşen Piyade Sıhhıye Er Yusuf Erdoğdu'nun annesi Zahide Erdoğdu ise konuşmasında; "Cumhurbaşkanımızın misafiri olduk. Cumhurbaşkanımız şehit annelerinin videolarını izleyince gururlandı ve duygulandı. 'Bu askerler, bu şehit anneleri bizlerin evladıdır' diyerek göz yaşlarını tutamadı. Bizde şehit annesi olarak duygulandık. Anne olarak evladımızla gurur duyduk. Acısı büyükte olsa sevgisi özlemi ve hasreti ondan da büyüktür. Vatan ve millet adına evlatlarımızla göğüs göğüse çarpışmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Şehit Polis Memuru Hayrettin Yılmaz, geçirdiği trafik kazası sonrası Yusuf Erdoğdu ise oksijen tüpü patlaması sonrasında şehit düşmüştü.

Cumhurbaşkanını duygulandıran şehit anneleri konuştu: 'Evladımız, yeniden dünyaya gelse yine şehit...

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Cumhurbaşkanını duygulandıran şehit anneleri konuştu: "Evladımız, yeniden dünyaya gelse yine şehit...

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu Haberler
Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü Haberler
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü
Borçlarını ödeyemiyor! Orta Doğu ülkesi iflas bayrağını çekti Haberler
Borçlarını ödeyemiyor! Orta Doğu ülkesi iflas bayrağını çekti
Binlerce insan onu izledi! Sadece 5 saat uyuyarak 34 bin lira kazandı Haberler
Binlerce insan onu izledi! Sadece 5 saat uyuyarak 34 bin lira kazandı
Koronavirüs haritasında büyük mucize! İşte Türkiye'nin sırrı Haberler
Koronavirüs haritasında büyük mucize! İşte Türkiye'nin sırrı
Bakan Soylu büyük İstanbul depremiyle ilgili iki korkusunu dile getirdi Haberler
Bakan Soylu büyük İstanbul depremiyle ilgili iki korkusunu dile getirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Angela Merkel Vladimir Putin Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Emine Bulut Defne Samyeli Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Berkay Şahin Gökhan Gönül İsmail Kartal Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla Adana Petrol İtalya Sivasspor
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanını duygulandıran şehit anneleri konuştu: "Evladımız, yeniden dünyaya gelse yine şehit... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 14:48:38. #1.14#