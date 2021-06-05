Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Zonguldak'ta

Adını 1829 yılında kömürü bulan Uzun Mehmet'ten alan Zonguldak Uzun Mehmet Cami'nde Cuma namazını eda eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan vatandaşlarımıza hitap etti, caminin resmi açılışını gerçekleştirdi.

Adını 1829 yılında kömürü bulan Uzun Mehmet'ten alan Zonguldak Uzun Mehmet Cami'nde Cuma namazını eda eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan vatandaşlarımıza hitap etti, caminin resmi açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Uzun Mehmet Camii açılışında yaptığı konuşmada; şehrimizin sembollerinden birisi olacağına inandığım, şehrimize yakışır bir eser olan Uzun Mehmet Cami'nin ilimize, ülkemize, Alem-i İslam'a hayırlı uğurlu olmasını diledi. Camiyi şehrimize kazandıran hayırseverlerimize ve tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

MFA Koca Yusuf Maske Fabrikası Yeni Üretim Tesisleri Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan Tarafından Açıldı

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan MFA Maske Fabrikasının açılışını yaptı. Konuşmasında "kendi alanında Avrupa'nın en büyük entegre tesisi olan, şehrimizin gelişen sanayisini temsil eden bir eseri Zonguldak'a kazandırmanın onurunu yaşıyoruz, fabrikanın istihdamla beraber şehrin ihracatının gelişmesinde de katkıları olacaktır. Tesisin bölgemize, ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyor, bu fabrikayı şehrimize ve ülkemize kazandıran her iki sahibini ayrı ayrı kutluyorum " dedi.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Filyos'ta

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Filyos Limanı açılış ve Doğalgaz İşletme Tesislerinin Temel Atma Törenini gerçekleştirdi. Törende yaptığı konuşmada " tarihi bir ana şahitlik etmek üzere Filyos'dayız heyecanlıyım. Bu eserin mazisi 150 yıl, 150 yıllık bir hayal olan Filyos Limanı'nın ve doğalgaz işleme tesislerinin temel atma törenini gerçekleştiriyoruz " dedi.

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan konuşmasının devamında "büyük tonajlı gemilerin yükleme ve boşaltma yapabilecekleri, uluslararası ticaret ve sanayi alanı kurma projesi olan Filyos limanını hayata geçiriyoruz" dedi. Karadeniz'de 135 milyar m3 yeni doğalgaz keşfinin müjdesini vererek bu itibarla Karadeniz'deki toplam doğalgaz keşfimiz 540 Milyar m3'e ulaştı, bu güzel haberin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ilimizdeki programı kapsamında Zonguldak Belediyesini ziyaret etti. Ege ve Doğu Akdeniz'de devam eden ve en kapsamlı tatbikat olan "Deniz Kurdu Tatbikatına" canlı bağlanarak kahraman askerlerimize başarılar diledi. Ziyarete Valimiz Mustafa Tutulmaz' da eşlik ederek Sn. Cumhurbaşkanımıza gün içerisinde açılışını yaptığı Uzun Mehmet Cami'nin mermere işlenmiş resmini takdim etti.

Kaynak: Habermetre