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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yozgat'ta kadın üreticilerle bir araya geldi Açıklaması

AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yozgat'ta kadın üreticilerle bir araya geldi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kooperatifler aracılığıyla köylerde üretimi başlatmak istediklerini belirterek, üretmek isteyen herkesin sonuna kadar yanlarında olacaklarını bildirdi.

ÇEKEREK, YOZGAT (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kooperatifler aracılığıyla köylerde üretimi başlatmak istediklerini belirterek, üretmek isteyen herkesin sonuna kadar yanlarında olacaklarını bildirdi.

Oktay, memleketi Yozgat'ta, Çekerek Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ni ziyaret etti ve üretici kadınlarla bir araya geldi.

Kooperatif üyesi kadınların el emeği yöresel ürünler hakkında bilgi alan Oktay, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin tüm illerinde olduğu gibi Yozgat'ı ve ilçelerini de geliştirmek için yerelde istihdamın oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Oktay, kadınların evlerindeki sohbetlerinin konusunun artık Çekerek'in, Yozgat'ın ve Türkiye'nin kalkınmasına nasıl daha fazla katkı sağlanabileceği üzerine olmasını istediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Sadece Çekerek için değil, yeter ki siz üretmek isteyin. Sonuna kadar sizinle birlikte oluruz. Elimizden ne geliyorsa, sonuna kadar yanınızda oluruz. Bu dönüşümü gerçekleştirebilmek için de kooperatifleri bir araç olarak gördük. Kooperatif aracılığıyla tekrar köylerimizi üretime dönüştürelim istedik. Bu sadece kadınlarla ilgili konu da değil, tekrardan köylerde üretimi başlatalım ve insanlar kazanıyor olsunlar. Kendi memleketinde, kendi köyünde, ilçesinde kendi ailesiyle birlikte burada yaşasın."

Kooperatif üyesi kadınlar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a kendi üretimleri olan lavanta şerbeti ikramında bulunarak, su kabağından yapılmış saat hediye etti.

AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Son Dakika Haberleri
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