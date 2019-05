CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY: ÜLKEMİZİN HUZURUNA KAST EDENLERE EN AĞIR DARBE VURULACAKTIR

52 Ülkeden 520 sporcunun yarıştığı 7. Uluslararası Fetih Kupası'nda 31 Türk sporcu madalya kazandı. Madalya kazanan sporculara ödüllerini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay taktim etti. Ödül töreninde yaptığı konuşmasında Fuat Oktay, 'Pençe Operasyonu ile Irak'ın kuzeyinde bulunan terör yuvaları, tüm unsurlarıyla birlikte temizlenerek ülkemizin huzuruna kast edenlere en ağır darbe vurulacaktır" dedi.

Okçular Vakfı tarafından düzenlenen '7. Uluslararası Fetih Kupası" okçuluk yarışmaları sona erdi. Okmeydanı'nda bulunan Okçular Vakfı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen finallerde geleneksel ve modern okçuluk olmak üzere iki dal ve 18 kategoride, 52 ülkeden yaklaşık 520 sporcu kürsüye çıkmak için ter döktü. 27 Mayıs tarihinde başlayan ve 3 gün süren müsabakaların ardından, 29 Mayıs tarihindeki finaller sonunda dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen bir tören ile verildi. Toplam 457 bin TL ödül dağıtılan Fetih Kupası kapsamında 54 madalyanın 31'ini Türk sporcular kazandı.

Dünyanın en iyi okçularının mücadele ettiği organizasyonun final ve ödül törenine; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Okçular Vakfı Başkanı ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener, Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, Geleneksel Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz ve sporcular katıldı. Kur'an tilaveti ile başlayan ödül töreni ardından saygı duruşu ve dereceye giren sporculara ödül takdimi ile son buldu.

"BURADA OK ATMAK, ŞAMPİYON OLMAK TARİHE ADINI YAZDIRMAK DEMEKTİR"

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan ödül töreninde yaptığı konuşmada '52 ülkeden 500'ün üzerinde sporcu geleneksel okçulukla modern okçuluğun birlikte yarıştığı en büyük müsabakasında yan yana geldiler. Burası dünyanın en eski, okçuluğa hasredilmiş, Fatih Sultan Mehmet'in yaşıyla aynı yaşta, 566 yıldır burada. Okçular oklarını hedefe, en uzağa eriştirmek için yarıştılar, destanlar yazdılar. Tarihin yetiştirdiği en iyi okçular burada yetişti. Bu demek oluyor ki burada ok atmak, şampiyon olmak aslında tarihe adını yazdırmak demek oluyor. O yüzden burada yarışan okçular çok şanslı. Dünyanın her yerinden okçular gelip hünerlerini bu tarihi mekanda sergiliyorlar" ifadelerini kullandı.

"KİMSEYE MİLLETİMİZİN HAKKINI YEDİRMEDİK, YEDİRMEYECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, '17 yıldır, 1453'den 2053 Türkiye'sine giden yolda, fetih şuuruna yakışır hizmet altyapısını oluşturduk; gelecekte atılacak adımlar için de en uygun zemini gençlerimize miras bırakacağız inşallah. Bunun için 23 Haziran, İstanbul için olduğu kadar Türkiye için de önemli bir dönüm noktası. Hepinizin takip ettiği 31 Mart seçimleri sonrası süreçte biz, meseleleri hukuk çerçevesinde çözme iradesine ve hakkaniyete sahip çıktık. Bugüne kadar kimsenin hakkını yemediğimiz gibi; kimseye de milletimizin hakkını yedirmedik; bundan sonra da yedirmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

"FETİH RUHUNU İLELEBET CANLI TUTACAĞIZ"

Fuat Oktay, 'Ecdadımızın İstanbul'u fethinde gösterdiği inanç ve kararlılığın aynısını Türkiye'yi 2023 hedeflerine, 2053'e, 2071 vizyonlarına taşırken gösterecek; fetih ruhunu ilelebet canlı tutacağız. Bu kararlılıkla, bugün ülkemizin her köşesinde ve sınır ötesinde ülkemize yönelen tehditleri çelik gibi sinemizde bertaraf ediyoruz. Doğu Akdeniz'de, Ege'de sahip olduğumuz haklarımızı kullanmamızı engelleyenlere karşı da aynı azimle, aynı dik duruşla mücadele veriyoruz. Pençe Operasyonuyla da Irak'ın kuzeyinde bulunan terör yuvaları, tüm unsurlarıyla birlikte temizlenerek; ülkemizin huzuruna kast edenlere en ağır darbe vurulacaktır. Bu mübarek günlerde Pençe Operasyonunda ve sınırlarımızın içinde-dışında ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru için vazifede olan askerlerimize ve güvenlik güçlerimize bir kez daha Rabbimden muvaffakiyetler diliyorum" dedi.

Ödül töreninin ardından Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a hediye taktiminde bulundu. Bilal Erdoğan ve Haydar Ali Yıldız ile birlikte Okçular Vakfı'nı gezen Oktay burada bulunan yay yapım atölyesine girdi. Atölyede Oktay, Osmanlı işçiliği ile yapılan yayları ve okçuluk malzemelerini inceledi. Ardından atölyenin ustası, Fuat Oktay'a deri üzerine işlenerek yapılan üzerinde ayet yazılı bir tablo hediye etti.

Ödül alan sporcular ise şöyle:

Erkekler Klasik Yay kategorisi,

1. İtalyan Mauro Nespoli

2. Türk sporcu Samet Ak

3. Hollandalı sporcu Hendrikus Van Tongeren

Kadınlar Klasik Yay kategorisi

1. Çinli sporcu Long Xiaoqing\t

2. Kolombiyalı sporcu Ana Maria Rendon Martinez

3. Türk sporcu Yasemin Ecem Anagöz

Erkekler Makaralı Yay kategorisi

1. Rus sporcu Anton Bulaev

2. Hollandalı sporcu Michael Schloesser\t

3. Amerikalı sporcu Braden Richard Gellenthien

Kadınlar Makaralı Yay kategorisi

1. Kolombiyalı sporcu Sara Jose Lopez Bueno

2. Türk sporcu Yeşim Bostan\t

3. Rus sporcu Victoria Balzhanova

Klasik Yay Mix Takım kategorisi\t\t

1. KORE

2. TURKİYE\t

3. RUSYA

Makaralı Yay Mix Takım kategorisi

1. HOLLANDA

2. HIRVATİSTAN

3. KOLOMBİYA

Geleneksel Okçuluk ödül kategorisinde

Büyük Erkekler'de

1.Malezyalı sporcu Ahmad Alrafaie Bin Ali\t

2. Türk sporcu Ahmet Turan Günay\t

3. Malezyalı sporcu Muhammad Najmuddin Bin Badron\t\t\t

Büyük Kadınlar'da

1. Macaristanlı sporcu Emoke Hunyine Dr. Domokos

2. Kırgız sporcu Asel Sadryova

3. Belaruslu sporcu Yulıya Azar Kevıch

Genç Erkeklerde,

1. Türk sporcu Muhammed Ali Temel

2. Türk sporcu Emir Kayabaş\t

3. Türk sporcu Alparslan Taşkın\t\t\t

Genç Kadınlarda,

1. Türk sporcu Tuğçe Torun\t

2. Türk sporcu Şakiha Tetik\t

3. Türk sporcu Yasemin Temel

Minik Erkeklerde,

1. Türk sporcu Emirhan Kavala

2. Türk sporcu Emir Yalçıntaş

3. Türk sporcu Selahattin Akgün

Minik Kadınlarda\t\t

1. Türk sporcu Gökçe Azra Bayır\t

2. Türk sporcu Hacer Süreyya Vatan

3. Türk sporcu Meryem Bengüsu Kaytaz

Karma Miniklerde,\t\t

1. Türk sporcu Ali Çolakkadıoğlu\t

2. Türk sporcu Yunus Emre Zengin\t

3. Türk sporcu Adile Cemre Dilsiz\t

MENZİL kategorisi,

Organik Yay Hava Koşusunda,

1. Kanadalı sporcu Adam Karpowich

2. Norveç sporcu Ivar Malde

3. Türk sporcu Cüneyt Hoca

Limitli Hava Koşusu Karma kategorisinde

1. Türk sporcu Mustafa Koçak

2. Türk sporcu Salim Söyler\t

3. Türk sporcu İbrahim Aydın

Limitsiz Hava Koşusu Erkeklerde,

1. Türk sporcu İbrahim Balaban

2. Türk sporcu İbrahim Aydın

3. Türk sporcu Cüneyt Öztan\t

Limitsiz Hava Koşusu Kadınlarda,

1. Türk sporcu Şebnem Saliha Çakıroğlu

2. Türk sporcu Nagihan Tunç

3. Türk sporcu Fatma Ayvacı

Siper kategorisinde,

1. Türk sporcu İbrahim Keleş

2. Norveçli sporcu Ivar Malde

3. Slovak sporcu Michael Ponis\t

