Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı andı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı andı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı andı
AA / Abdullah Yasin Güler - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın vefatının onuncu yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın vefatının onuncu yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Kıbrıs davasının yılmaz savunucusu, KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı vefatının 10. yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.

AA / Abdullah Yasin Güler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title