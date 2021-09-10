Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türk ve Kırgız iş insanlarıyla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye-Kırgızistan 10'uncu Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Kırgızistan'da Türk ve Kırgız iş insanlarıyla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye-Kırgızistan 10'uncu Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Kırgızistan'da Türk ve Kırgız iş insanlarıyla bir araya geldi.

Ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Sektör temsilcilerini bir araya getiren İş İnsanları ile Dar Kapsamlı İstişare Toplantısı'nda Türk ve Kırgız iş insanlarımızı dinledik. İlişkilerimizde gittikçe ivme kazanan yükselişi dost ve kardeş iki ülke arasındaki uyum ve iş birlikleriyle taçlandırmak azmindeyiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı