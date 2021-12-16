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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kazakistan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kazakistan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı
AA / Abdullah Yasin Güler - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kazakistan'ın bağımsızlığının 30. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kazakistan'ın bağımsızlığının 30. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dost ve kardeş ülke Kazakistan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutluyorum. Kazakistan ile köklü tarihimizi ve ortak kültürel bağlarımızı güçlendirmeye ve her alandaki iş birliğimizi ilerilere taşımaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

AA / Abdullah Yasin Güler - Son Dakika Haberleri

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