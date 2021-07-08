Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kapalı Maraş bölgesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın Kapalı Maraş bölgesini ziyareti KAPALI MARAŞ - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC sınırları içerisinde yer alan ve 46 yıl sonra bir bölümü Ekim 2020'de halkın kullanımına açılan Kapalı Maraş bölgesini ziyaret ederek, yürütülen çalışmalarla ilgili...