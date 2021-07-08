Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kapalı Maraş bölgesini ziyaret etti
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kapalı Maraş bölgesini ziyaret etti

Anadolu Ajansı / Cebrail Karabulut - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın Kapalı Maraş bölgesini ziyareti KAPALI MARAŞ - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC sınırları içerisinde yer alan ve 46 yıl sonra bir bölümü Ekim 2020'de halkın kullanımına açılan Kapalı Maraş bölgesini ziyaret ederek, yürütülen çalışmalarla ilgili...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın Kapalı Maraş bölgesini ziyareti

KAPALI MARAŞ - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC sınırları içerisinde yer alan ve 46 yıl sonra bir bölümü Ekim 2020'de halkın kullanımına açılan Kapalı Maraş bölgesini ziyaret ederek, yürütülen çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında 20 Temmuz'da hizmete girmesi beklenen Bilal Ağa Mescidi'ndeki çalışmaları da yerinde inceleyen Oktay'a, Maraş ziyareti sırasında, KKTC Başbakanı Ersan Saner, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF) Genel Müdürü İbrahim Benter eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kapalı Maraş bölgesini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kapalı Maraş bölgesini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kapalı Maraş bölgesini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kapalı Maraş bölgesini ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Karabulut

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