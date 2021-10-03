Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Çekerek'te rafting alanı çalışmalarını inceledi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Çekerek'te rafting alanı çalışmalarını inceledi

AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Çekerek'te rafting alanı çalışmalarını inceledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat'ın Çekerek ilçesinde yapımı devam eden rafting alanındaki çalışmaları inceledi.

ÇEKEREK, YOZGAT (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat'ın Çekerek ilçesinde yapımı devam eden rafting alanındaki çalışmaları inceledi.

Oktay, alandaki çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı da Oktay'a alanla ilgili sunum yaptı.

Çalışmalarda emeği geçen kurum ve kişilere teşekkür eden Oktay, bu alanı Türkiye Şampiyonası'na hazır hale getireceklerini belirtti.

Oktay, rafting için gelen yarışmacıların Çekerek'teki Lavanta Adası hazır olduğunda hem yarışıp hem de görsel şölen yaşamasını istediklerini dile getirerek, şunları söyledi:

"Karavan park, çadır kamp alanı, çocuk oyun alanı, masal parkı, bisiklet yürüyüş yolları ve bir eğitim merkezi… Bölgedeki gençleri, su sporlarıyla ilgilenecek arkadaşları da ayrıca cezbedecek, ayrı bir aktivite imkanı sunacak. Rafting aslında daha farklı değerlendiriliyor ama bölge insanı açısından federasyonumuz halkın sporu haline, erişilebilir hale getiriyor. Gelenlere inşallah daha güzel, eğlenebilecekleri ve tekrar dönmek isteyecekleri alanı hep beraber oluşturmuş oluruz."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, daha sonra AK Parti Yozgat İl Başkanlığı Teşkilat Buluşması'na katıldı.

AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Faik Öztrak Mustafa Varank Binali Yıldırım Oğuzhan Asiltürk
Magazin Ezgi Mola Pınar Deniz Gülben Ergen
Spor Umut Meraş Stefan Kuntz Mehmet Topal Aykut Kocaman Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatma Şahin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Çekerek'te rafting alanı çalışmalarını inceledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 03.10.2021 18:17:42. #1.12#