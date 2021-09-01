Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında Coğrafi Bilgi Sistemleri toplantılarının 3'üncüsü yapılacak
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında Coğrafi Bilgi Sistemleri toplantılarının 3'üncüsü yapılacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında Coğrafi Bilgi Sistemleri toplantılarının 3'üncüsü yapılacak
Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yarın, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) toplantılarının 3'üncüsü düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yarın, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) toplantılarının 3'üncüsü düzenlenecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek toplantıda, Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu ile paylaşılan verilerin resmi işlemlerde kullanılabilirliğinin artırılması ile verilerin güncelliğinin ve doğruluğunun sağlanmasına yönelik çalışmalar ele alınacak.

Toplantıda, ilgili kurumlarca hazırlanan Coğrafi Veri Paylaşım Matrisinin onaylanması, e-devlet açık veri politikaları ile uyumlu Ulusal Coğrafi Açık Veri Portalı'nın kullanıma açılması, Ulusal Coğrafi Bilgi Stratejisi 2021 yılı izleme raporunun yıl sonuna kadar tamamlanması, Türkiye Coğrafi Bilgi Ekonomisi raporunun hazırlanması ve kurumlara ait coğrafi verilerin yurt dışı kurum ve kuruluşlarca paylaşım kurallarının belirlenmesi gibi ihtiyaç duyulan alanlarda yapılacak diğer çalışmalar da masaya yatırılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında Coğrafi Bilgi Sistemleri toplantılarının 3'üncüsü yapılacak - Haberler
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