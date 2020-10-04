Cumhurbaşkanı Yardımcısı Haciyev: "Sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti Başkanı Araik Harutyunyan ağır...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Haciyev: "Sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti Başkanı Araik Harutyunyan ağır...

04.10.2020 13:50 | Son Güncelleme: 04.10.2020 13:50
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Haciyev:

Azerbaycan-Ermenistan arasında çatışmalar devam ederken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev, sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti Başkanı Araik Harutyunyan'ın ağır yaralandığını söyledi.

Azerbaycan-Ermenistan arasında çatışmalar devam ederken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev, sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti Başkanı Araik Harutyunyan'ın ağır yaralandığını söyledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev, Bakü'de düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Ermenistan yönetiminin liderlerinin Azerbaycan'a karşı savaş suçu işlediğini vurgulayan Haciyev, "Ermeni Silahlı Kuvvetlerinin 'Smerch' ve 'Tochka-U' füze sistemleriyle Gence, Horadiz, Beylagan ve Terter şehirlerine düzenlediği saldırılarda ölen ve yaralanan sivil vatandaşlar var. Son günlerde Azerbaycan'ın şehir ve köylerine 10 binden fazla top mermi düştü" dedi.

"Sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti Başkanı Araik Harutyunyan ağır yaralandı"

Ermenistan tarafından Azerbaycan'ın şehirlerine parça tesirli bombaların atıldığını belirten Haciyev, "Ermenistan terörist bir devlettir. Azerbaycan bu saldırıların hiçbirini cevapsız bırakmıyor. Ateşin işgal altındaki topraklardan sözde 'Dağlık Karabağ Cumhuriyeti' Başkanı Araik Harutyunyan'ın emriyle açıldığı bildirildi. Araik Arutunyan'a burada hitap etmek istiyorum. Araik Arutunyan, bir sığınağa saklandınız, Azerbaycan ordusu sizi orada buldu. Araik Arutunyan, Azerbaycan ordusunun nokta atışı sonucu ağır yaralandı. Aynı kader diğerlerini de bekliyor" ifadelerini kullandı.

"Hankendi yakınlarında düşman topçu ateş noktaları imha edildi"

Azerbaycan'a Vardenis'ten Gorus şehri yakınlarında roket atıldığını vurgulayan Haciyev, "Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarında Ermeni silahlı kuvvetlerinin varlığı tüm bölge için bir tehdittir. Ermenistan'ın yönetimi de bölge için bir tehdittir. Gence, Terter ve diğer şehirlerin halkı bu saldırılardan korkmuyor. Bütün bunlar belgelenecek ve ilgili uluslararası kuruluşlara sunulacaktır. Azerbaycan uydusunu kullanarak fırlatılan roketlerin yörüngesi netleştirilecek ve uluslararası kuruluşlara bildirecek. Hankendi yakınlarında düşmanın topçu ateş noktaları imha edildi. BM Güvenlik Konseyi kararlarına göre Ermeni silahlı kuvvetleri işgal edilen topraklardan çekilmelidir" dedi. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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