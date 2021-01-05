Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Cumhurbaşkanlığı envanterine kayıtlı 8 uçak var
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Cumhurbaşkanlığı envanterine kayıtlı 8 uçak var

05.01.2021 08:30 | Son Güncelleme: 05.01.2021 08:49

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Milletvekili Utku Çakırözer'in TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında sunduğu önergeye yanıt vererek Cumhurbaşkanlığı envanterine kayıtlı 8 uçağın bulunduğunu açıkladı. Oktay, uçak sayısıyla ilgili bugüne kadar kendilerine yöneltilen sorulara ilk kez yanıt vermiş oldu.

Sayısı açıklanmayan Cumhurbaşkanlığı'na ait uçaklar, TBMM bütçe görüşmelerinde de gündeme geldi. CHP'li Çakırözer, görüşmeler sırasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a, Cumhurbaşkanlığı'na ait uçak sayısını sordu. Oktay, Çakırözer'in sorusuna yazılı yanıt verdi. Konuyla ilgili sorulara ilk kez yanıt veren Oktay, "Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı envanterine kayıtlı 8 uçak mevcuttur" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Cumhurbaşkanlığı envanterine kayıtlı 8 uçak var
CHP Milletvekili Utku Çakırözer

"BU KADAR VIP UÇAK KABUL EDİLEMEZ"

Cumhurbaşkanlığı'ndan gelen yanıtla ilgili konuşan CHP'li Çakırözer, sadece bir kişiye ait 8 uçak bulunmasının çok fazla olduğunu belirterek, "Bunlar sadece Cumhurbaşkanı'nın uçakları. Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'na ait VIP uçaklar da eklendiğinde bu sayı 15-16'ları bulmakta. Bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan VIP uçak sayısı eklendiğinde Türkiye, dünyanın en fazla VIP uçağına sahip ülkesi. Bu kadar VIP uçak kabul edilemez" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Cumhurbaşkanlığı envanterine kayıtlı 8 uçak var

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