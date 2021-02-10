Cumhurbaşkanı sordu, kullanıcılar sosyal medyada gündem yaptı: İşte uzaya gönderilecek Türk için bulunacak isimler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce müjdesini verdiği "Milli Uzay Programı"nı dün akşam tanıttı. Erdoğan, uzaya Türk vatandaşı gönderileceğini ve bu yolcuya astronot veya kozmonot yerine Türkçe bir isim verileceğini söyleyerek 83 milyonu özgün bir isim bulmaya davet etti. Bu davet sosyal medyada gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam Cumhurbaşkanlığı Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Uzay Ajansı tarafından hazırlanan "Milli Uzay Ajansı' Tanıtım Toplantısı"nda konuştu. Milli Uzay Programı'ndaki 10 hedefi tek tek sıralayan Erdoğan, "Milli Uzay Programı'ndaki en önemli hedefimiz Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Ay'a ilk teması gerçekleştirmek ve bir Türk vatandaşını uzaya göndermek" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI 83 MİLYONDAN DESTEK İSTEDİ

Amerikalıların astronot, Rusların kozmonot, Çinlilerin ise taykonot dediği uzay yolcuları için Erdoğan'dan bir davet geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gelin Türk yolcularına Türkçe bir isim bulalım, tabi sadece dil bilimciler değil 83 milyon vatandaşımız da özgün fikirleriyle bu arayışa ortak olabilir" dedi.

BİNLERCE FİKİR ÖNERİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri sosyal medyada gündem oldu. "Gökyüzüne bak ayı gör" ve ##TürkUzayYolcusunaİsimÖnerim etiketiyle binlerce paylaşım yapıldı. Kullanıcıları bu tweetler ile konuya ilişkin fikirlerini paylaştı. Yorumların arasından en çok tavsiye edilen isimler ise şunlar oldu: Türkonot, Göktürk ve Gökmen oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin uzay hedefiyle ilgili tek tek saydığı 10 madde: