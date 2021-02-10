Cumhurbaşkanı sordu, kullanıcılar sosyal medyada gündem yaptı: İşte uzaya gönderilecek Türk için bulunacak isimler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce müjdesini verdiği "Milli Uzay Programı"nı dün akşam tanıttı. Erdoğan, uzaya Türk vatandaşı gönderileceğini ve bu yolcuya astronot veya kozmonot yerine Türkçe bir isim verileceğini söyleyerek 83 milyonu özgün bir isim bulmaya davet etti. Bu davet sosyal medyada gündem oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam Cumhurbaşkanlığı Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Uzay Ajansı tarafından hazırlanan "Milli Uzay Ajansı' Tanıtım Toplantısı"nda konuştu. Milli Uzay Programı'ndaki 10 hedefi tek tek sıralayan Erdoğan, "Milli Uzay Programı'ndaki en önemli hedefimiz Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Ay'a ilk teması gerçekleştirmek ve bir Türk vatandaşını uzaya göndermek" ifadelerini kullandı.
CUMHURBAŞKANI 83 MİLYONDAN DESTEK İSTEDİ
Amerikalıların astronot, Rusların kozmonot, Çinlilerin ise taykonot dediği uzay yolcuları için Erdoğan'dan bir davet geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gelin Türk yolcularına Türkçe bir isim bulalım, tabi sadece dil bilimciler değil 83 milyon vatandaşımız da özgün fikirleriyle bu arayışa ortak olabilir" dedi.
BİNLERCE FİKİR ÖNERİLDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri sosyal medyada gündem oldu. "Gökyüzüne bak ayı gör" ve ##TürkUzayYolcusunaİsimÖnerim etiketiyle binlerce paylaşım yapıldı. Kullanıcıları bu tweetler ile konuya ilişkin fikirlerini paylaştı. Yorumların arasından en çok tavsiye edilen isimler ise şunlar oldu: Türkonot, Göktürk ve Gökmen oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin uzay hedefiyle ilgili tek tek saydığı 10 madde:
- Milli Uzay Programı'ndaki birincil ve en önemli hedefimiz Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Ay'a ilk teması gerçekleştirmek.
- Milli Uzay Programı'ndaki ikinci hedefimiz, yeni nesil uydu geliştirme alanında dünya ile rekabet edebilecek ticari marka ortaya çıkarmak.
- Milli Uzay Programı'ndaki üçüncü hedefimiz, Türkiye'ye ait bölgesel konumlama ve zamanlama sistemi geliştirmek.
- Dördüncü hedefimiz, uzaya erişimi sağlamak ve bir uzay limanı işletmesi kurmak.
- Beşinci hedefimiz 'uzay havası ya da meteorolojisi olarak tabir edilen alana yatırım yaparak, uzaydaki yetkinliğimizi artırmak.
- Altıncı hedefimiz; Türkiye'yi astronomik gözlemler ve uzay nesnelerinin yerden takibi konularında daha ileri bir seviyeye ulaştırmak.
- Yedinci hedefimiz ülkemizde uzay sanayii ekonomi sistemini daha da geliştirmek.
- Uzay programımızdaki sekizinci hedef, bir uzay teknolojisi geliştirme bölgesi kurmak.
- Dokuzuncu hedefimiz uzay alanında etkin ve yetkin insan kaynağımızı geliştirmek.
- Uzay Programı'ndaki onuncu ve son hedefimiz bir Türk vatandaşını uzaya göndermek.