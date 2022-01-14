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Cumhurbaşkanı sevgisi yollara düşürdü

Cumhurbaşkanı sevgisi yollara düşürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Şanlıurfa'da üç çocuk annesi kadın, üzerinde askeri kamuflaj, sırtında Türk bayrağı, elinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fotoğrafı ile sokak sokak geziyor.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da üç çocuk annesi kadın, üzerinde askeri kamuflaj, sırtında Türk bayrağı, elinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fotoğrafı ile sokak sokak geziyor. Teröre lanet okuyan anne, devlet ve bayrak sevgisine dikkat çekmek için ölene kadar yürüyeceğini söyledi.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki üç çocuk annesi Feride Demir, günlerdir cadde cadde, sokak sokak giydiği askeri kamuflaj, sırtında Türk bayrağı, elinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fotoğrafı ile dur durak bilmeden geziyor. Anne Demir, gezebildiği kadar gezip, Türk bayrağı ve vatan sevgisine dikkat çekip, Erdoğan'a olan sevgisini göstermeye çalışacağını söyledi.

Yürüyüşünü Şanlıurfa kent merkezinde sürdüren Demir, "Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a destek için yürüyorum. Terörden biz korkmuyoruz. Allah'ın izniyle Türk bayrağını kaldırıyoruz ve vatan için yürümeye devam ediyorum. Barış Pınarı Hareketinde görev yapan askerlere Allah güç kuvvet versin, şehit olanlara da Allah rahmet etsin. Ben Ceylanpınar ilçesine bağlı Aydoğdu köyünden geliyorum. Ben bu şekilde Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan için gezeceğim. Ceylanpınar'da destek oldum. Geldim, şimdi de burada dergahı gezdim. Burada da destek olacağım. Ben buradan valimiz Abdullah Erin'e de baş sağlığı diliyorum. Türk bayrağını kaldıracağım ölene kadar, kıyamete kadar Türk bayrağı kaldıracağım. 3 çocuk annesiyim, devlet için, millet için Türk bayrağıyla yürümeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Cumhurbaşkanı sevgisi yollara düşürdü

Cumhurbaşkanı sevgisi yollara düşürdü

Cumhurbaşkanı sevgisi yollara düşürdü

Cumhurbaşkanı sevgisi yollara düşürdü

Cumhurbaşkanı sevgisi yollara düşürdü

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