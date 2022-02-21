Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Senegal-Türkiye İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, "Firmalarımızın Senegal'de aktif rol almasından gurur duyuyoruz.
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Senegal-Türkiye İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, "Firmalarımızın Senegal'de aktif rol almasından gurur duyuyoruz.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Senegal- Türkiye İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, "Firmalarımızın Senegal'de aktif rol almasından gurur duyuyoruz. Çok sayıda büyük projeyi başarıyla tamamladılar" dedi. - DAKAR
İhlas Haber Ajansı - Politika