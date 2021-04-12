Cumhurbaşkanı'na ve Özlem Zengin'e "hakaret" ile suçlanan avukat hakim karşısında (1)
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Cumhurbaşkanı'na ve Özlem Zengin'e "hakaret" ile suçlanan avukat hakim karşısında (1)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Milletvekili Özlem Zengin'e sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım nedeniyle hakaret ettiği iddiasıyla 7 yıla kadar hapsi istenen avukat Mert Yaşar hakim karşısına çıktı.

CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Milletvekili Özlem Zengin'e sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım nedeniyle hakaret ettiği iddiasıyla 7 yıla kadar hapsi istenen avukat Mert Yaşar hakim karşısına çıktı. Avukat Yaşar, paylaşımında Cumhurbaşkanına hakareti olmadığını belirterek "Paylaşımım dil bilgisi açısından sorunludur. Başka bir yere çekilmiştir" diyerek beraatini talep etti. Mahkeme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın suçtan zarar görmesi ihtimaline binaen davaya katılmasına karar verdi. Şikayetçi Özlem Zengin'in ise Ankara'da talimat yoluyla ifadesinin alınmasının beklenmesine hükmedildi. Duruşma ertelendi. 

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamede, Twitter adlı sosyal paylaşım sitesinde mert_yasar kullanıcı ismiyle şüpheli Mert Yaşar'ın hakaret içeren sözleri nedeniyle hakkında re'sen soruşturma başlatıldığı anlatıldı. İddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Grup Başkan vekili Özlem Zengin "müşteki" sıfatıyla yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel tarafından sunulan dilekçede, şüphelinin sosyal medya hesabında Özlem Zengin'in fotoğrafının bulunduğu haber metnini paylaşarak ağır hakaret içerikli gayri ahlaki paylaşımda bulunduğu, Cumhurbaşkanlığı kabinesinin başının Cumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan olduğunu, şüpheli Mert Yaşar'ın sarf etmiş olduğu menfur ifadelerle Özlem Zengin ile birlikte doğrudan Cumhurbaşkanının hedef alındığı, müvekkilinin kişilik haklarının ihlal edildiği ve alenen saldırıda bulunulduğu kaydedildi. Söz konusu mert_yasar rumuzlu Twitter hesabını şüpheli Mert Yaşar tarafından kullanıldığının tespit edildiği belirtilen iddianamede, sanık yaşar hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret"  suçu yönünden Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünce kovuşturma izni istendiği ve izin verildiği kaydedildi. Paylaşımın içeriğine göre "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Kamu görevlisine hakaret" suçlarından 2 yıl 4 aydan 7 yıla kadar hapsi talep edilen Mert Yaşar, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 23 Şubat'ta tutuklanmıştı. İddianameyi kabul eden mahkeme tensiple birlikte sanık Mert Yaşar'ın "delillerin toplanmış olması, delillere etki edemeyeceği, kaçacak ya da saklanacağı şüphesini doğuracak eylemde bulunmadığı, tutukluluğun devamının ölçülü olmayacağı" gerekçesiyle tahliyesine karar vermişti.  


- İstanbul
Cumhurbaşkanı'na ve Özlem Zengin'e 'hakaret' ile suçlanan avukat hakim karşısında (1)
Cumhurbaşkanı'na ve Özlem Zengin'e 'hakaret' ile suçlanan avukat hakim karşısında (1)
Cumhurbaşkanı'na ve Özlem Zengin'e 'hakaret' ile suçlanan avukat hakim karşısında (1)
Cumhurbaşkanı'na ve Özlem Zengin'e 'hakaret' ile suçlanan avukat hakim karşısında (1)
Cumhurbaşkanı'na ve Özlem Zengin'e 'hakaret' ile suçlanan avukat hakim karşısında (1)
Cumhurbaşkanı'na ve Özlem Zengin'e 'hakaret' ile suçlanan avukat hakim karşısında (1)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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