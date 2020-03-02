Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunan askerlerinin 2 mülteciyi öldürdüğünü açıkladı

02.03.2020 23:29 | Son Güncelleme: 02.03.2020 23:44

Türkiye'nin kapılarını açması sonrası sınırda yaşananlarla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uluslararası hukuka göre mültecilerin bir ülkede zorla tutulmaları mümkün değildir. Bu kişiler kendi özgür iradeleriyle ülkemizden ayrılıyor. Yunan askerleri 2 mülteciyi öldürdü, 1 kişiyi de yaraladı" dedi.

AB'YE SERT TEPKİ: SİZ KİMİ ALDATIYORSUNUZ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Avrupa Birliği'nin (AB) mülteciler konusunda bugün de çifte standart uyguladığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bakınız hala AB üyesi ülkelerin önde gelenleri bizim sınırlara yürüyen mültecilerle ilgili Türkiye'nin burada yanlış yaptığını söyleyecek kadar çifte standart uyguluyorlar. Hani adil yük ve sorumluluk paylaşımı, bu yükü biz mi kaldıracağız, biz zaten 40 milyar doları aşkın harcamayı yaptık. Söz verdiniz 6 milyar Euro Türkiye'ye verecektiniz. Onu da bize değil STK'lara vereceklerdi. Bunu verdiler mi, hayır? Görüşüyoruz, size 1 milyar Euro göndereceğiz diyorlar. Kimi aldatıyorsunuz ya? Biz artık bu parayı da istemiyoruz. Sığınmacılar için 40 milyar doları harcayan Türkiye Cumhuriyeti, AB'nin vereceği parayı bulur, harcar. Türkiye'nin onuruyla oynamaya kimsenin hakkı yoktur" ifadelerini kullandı.

"YUNAN ASKERLERİ 2 MÜLTECİYİ ÖLDÜRDÜ"

Erdoğan, AB'nin Türkiye'nin güvenlik kaygılarını görmezden gelirken Yunanistan'ın 1951 Cenevre sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne (AİHS) aykırı olan ölümleri desteklediğini belirterek, "Sığınmacılar, mülteciler gidecekleri yeri seçmekte özgürdürler. Lokal bir hukuktan bahsetmiyorum, uluslararası hukuka göre bu kişilerin zorla bir ülkede tutulması mümkün değildir. Bu kişiler kendi özgür iradeleriyle ülkemizden ayrılmaktadır. Yunanistan gibi tüm ülkelerin uluslararası yükümlülüklerine riayet ederek göçmenlerin milliyetine bakmadan gerekli korumayı sağlama zorunluluğu vardır. Nitekim bugün Yunan askerleri 2 tane mülteciyi öldürdü, 1 tane de ağır yaralı var" diye konuştu.

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