Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Toplantısı'na katıldı

14.02.2020 17:30 | Son Güncelleme: 14.02.2020 17:30

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak için gittiği Pakistan'da Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Toplantısı'na katıldı. Toplantının ardından iki ülke arasında 13 anlaşma imzalandı.

Temaslarda bulunmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü temasları kapsamında Yüksek Düzeyli İş Birliği Toplantısı'na katıldı. Toplantının ardından iki ülke arasında 13 anlaşma imzalandı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş ile Ulusal Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Arasında Mutabakat Zaptı, Türk Standartları Enstitüsü ve Pakistan Standartlar ve Kalite Kontrol Kurumu arasında Standardizasyon, Uygunluk Değerlendirmesi Meteoroloji ve Eğitim Alanındaki Mutabakat Zaptı'nın Uygulama Programı, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkalığı ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Eyaletlerarası Eşgüdüm Bakanlığı arasında Diaspora Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ile Pakistan Televizyon Kurumu Arasında İşbirliği Protokolü, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ile Pakistan Yayıncılık Kurumu arasında Yeni İşbirliği Protokolü, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti arasında Turizmin Geliştirilmesi ve Kolaylaştırılması Anlaşması, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Helal Akreditasyon Kurumu ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Pakistan Ulusal Akreditasyon Konseyi arasında Helal Akreditasyon Alanında Mutabakat Zaptı, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Federal Gelir Bürosu arasında Ticaretin Kolaylaştırılması ve Gümrük İşbirliği Konularında Mutabakat Zaptı, PTT A.Ş ile Pakistan Posta İdaresi Alanında İşbirliği Mutabakatı, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Demiryolu Bakanlığı arasında Demiryolu Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Eğitim İşbirliği Anlaşması, Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti arasında, Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Arasında Stratejik Ekonomik Çerçeve Bildirisi ve Türkiye Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 6. Toplantısı Ortak Deklarasyonu anlaşmaları imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Imran Khan tarafından Başbakanlıkta onuruna verilecek resmi yemeğin ardından Pakistan temaslarını tamamlayarak İstanbul'a hareket edecek.

(İHA)

Kaynak: İHA