Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Melih Gökçek külliyede bir araya geldi

AK Parti'de bazı görev değişimlerinin yaşanmasından sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek ile Cumhurbaşkanı Erdoğan bir araya geldi. Bu durum akıllara Gökçek'e yeni bir görev verilebileceğini getirdi.

Geçen hafta sonu bazı kurum ve bakanlıklarda değişim ve atamalar yapılırken, eski İçişleri Bakanı Efkan Ala da AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcılığına getirildi. Bu atama ve değişimler sonrası Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Melih Gökçek ile Cumhurbaşkanı Erdoğan bir araya geldi.

AKILLARA GÖKÇEK'E YENİ GÖREV VERİLEBİLECEĞİ GELDİ

Görüşmenin henüz neden gerçekleştiği bilinmezken, yaşanan değişiklikler sonrası Melih Gökçek'e de yeni bir görev verilebileceği durumu akıllara geldi.

"CUMHURBAŞKANIMI ZİYARET ETTİM"

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Gökçek, "Akşam üzeri sayın Cumhurbaşkanımı ziyaret ettim" ifadelerine yer verdi.

ERDOĞAN KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ İDDİALARINI NET BİR ŞEKİLDE YALANLADI

Öte yandan Merkez Bankası'nda yaşanan değişim ve Berat Albayrak'ın istifası sonrası gündeme kabinede değişiklik olacağı iddiaları gelmişti. Bu iddiaları net bir şekilde yalanlayan Erdoğan, "Tabi bununla birlikte kabine değişikliği gibi spekülasyonların da döndüğü bir süreç başlatılmak istendi. Bizim medya tabi bu konuda mahir. Ancak Tayyip Erdoğan kalemşörlerin lafıyla hareket etmez. Siz yazacaksınız ya da televizyonlarda konuşacaksınız biz de ona göre mi heraket edeceğiz? Biz buralara makalelerle gelmedik. Tam aksine kalemşörlerle savaşa savaşa bu makama geldik" dedi.