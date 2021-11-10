Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu Beştepe'de kabul etti. Eylül 2019'daki Cumhurbaşkanlığı'ndaki görüşmenin ardından Karamollaoğlu, ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldi.

KOLTUK DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

2 saat 15 dakika süren görüşmenin hemen öncesinde Erdoğan'ın Karamollaoğlu'na oturacağı yeri göstermesi ve Karamollaoğlu'nun Erdoğan'ın yanındaki tekli koltuk yerine üçlü koltuğa oturtulması dikkat çekti. İki hafta önce MHP lideri Devlet Bahçeli'nin tekli koltukta oturması ancak Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'nun ise Erdoğan'a uzak mesafede oturması gündem yarattı.

SAADET'TEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Konuya ilişkin Saadet Partisi'nden ilk açıklama geldi. TELE 1'in haberine göre Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, koltuk krizine ilişkin "Kamuoyunun takdirine bırakıyoruz" diyerek devlet protokollerinde örf ve adetlerin olduğuna dikkat çekti.

"UZUN YILLARDIR BU YANA DEVAM EDEN BİR KÜLTÜRÜMÜZ VAR"

Bülent Kaya, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Uzun yıllardan bu yana devam eden bir kültürümüz var. Uygun olup olmadığını kamuoyu takdir edecektir. Biz bunları problem yapmadık. Ama bu görüşmenin protokol kriziyle kamuoyunda konuşuluyor olması herhalde sayın Cumhurbaşkanı'nı da tekrar oturup düşünmeye ve daha dikkatli davranmaya itecektir diye düşünüyoruz." dedi.

KARAMOLLAOĞLU: DOSTANE BİR GÖRÜŞME OLDU

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından parti genel merkezinde basın mensuplarına açıklama yaptı.

Karamollaoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımıza bir görüşme talebimiz olmuştu. Bugünü randevu verdiler. 2 saat kadar uzunca bir zaman hem ülkemizin hem de dünyanın neredeyse temas etmediğimiz meselesi kalmadı. Bazı noktalarda aynı fikirleri bazı noktalarda da belki farklı fikirleri taşıyoruz; ama çok dostane, güzel bir görüşme oldu. Onun ötesinde de söyleyecek başka bir şey bulamıyorum" ifadelerini kullandı.

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