Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı ile İstanbul'da Buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Vahdettin Köşkü'nde, kahvaltıda bir araya geldi.

BAYRAKLAR GÖNDERE ÇEKİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Kısıklı'daki konutlarından Vahdettin Köşkü'ne geçti. Erdoğan'ın ardından Ürdün Kralı 2. Abdullah ile eşi Rania el Abdullah da köşke geldi. Köşkün girişinde Ürdün bayrağı da göndere çekildi.

BOĞAZ'I ANLATTI

Kahvaltı sonrası Erdoğan'ın, Ürdün Kralı'na İstanbul Boğazı'nı anlatması dikkat çekti.

İşte ikilinin görüşmesinden kareler;