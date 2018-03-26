Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye-Ab İlişkilerinde Zorlu Bir Dönemi Geride Bırakmış Olmayı Umuyoruz"
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması Türkiye-AB Zirvesi'ne katılmak üzere Bulgaristan'ın Varna şehrine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile bir araya geldi.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması Türkiye-AB Zirvesi'ne katılmak üzere Bulgaristan'ın Varna şehrine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean- Claude Juncker ile bir araya geldi. Liderler, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.