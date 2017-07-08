Erdoğan'dan Demirtaş'ı Soran Kürt Gazeteciye Cevap: Demirtaş Bir Teröristtir

Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen G20 zirvesinin ardından düzenlediği basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kırık Türkçe'siyle IKBY'nin referandum kararını ve ardından "Selahattin Demirtaş ve Kürt milletvekilleri ne zaman cezaevinden çıkacak?" diye soran Kürt gazeteciye "Söylediğiniz kişi bir teröristtir." diyerek cevap verdi.

"HERHALDE IRAK'IN BÖLÜNMESİNİ İSTİYORSUN"

Erdoğan "Kürtler için devlet istiyor, Türkiye neden destek vermiyor?" diyen gazeteciye "Anlıyorum ki sen Irak'ın bölünmesini istiyorsun. Biz Irak'ın bölünmesine müsaade edemeyiz. Eğer Irak'ta bölünme başlarsa, bir taraftan Türkmenler bir taraftan Araplar başlar. Irak paramparça olur. Bunun bir de mezhebi boyutu var. Bir taraftan Haşdi Şabi kendine yer arıyor. Öbür taraftan Sünniler var. Bu parçalanmaya müsade mi edelim? Şu ana kadar Barzani'ye en büyük desteği biz verdik. Ama diyoruz ki bölünmeyin, birlikte bereket vardır." dedi.

"DEMİRTAŞ TERÖRİSTTİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Selahattin Demirtaş ve Kürt milletvekilleri ne zaman cezaevinden çıkacak?" sorusu üzerine "Teröristleri cezaevlerinden bırakma yetkisi bizim değildir. Türkiye bir hukuk devletidir. Söylediğiniz kişi bir teröristtir. Öyle bir terörist ki bütün benim Kürt kardeşlerimi sokağa döküp ondan sonra 53 Kürt kardeşimi yine Kürtlere öldürten bir teröristtir. Bu sadece suçlarından bir tanesidir. Buna benzer daha nice suçları vardır. 'Bizim arkamızda PKK var, PYD var, YPG var' gibi meydan okuyan bir kişidir. Şu anda zaten yargıdadır. Yargı onlarla ilgili ne karar verirse o karar bizim başımız gözümüz üstündedir." diye cevap verdi.