Cumhurbaşkanı Erdoğan, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kıran'ı kabul etti - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kıran'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kıran'ı kabul etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

İSTANBUL (Habermetre) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

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