Cumhurbaşkanı Erdoğan, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kıran'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
İSTANBUL (Habermetre) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
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