Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siz bu milletin önünü kesemezsiniz (2)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siz bu milletin önünü kesemezsiniz (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siz bu milletin önünü kesemezsiniz (2)
Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş - Haberler | Güncel

GÜNEYSU'DA VATANDAŞLAR İLE GÖRÜŞTÜCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İyidere- İkizdere Karayolu ile Hurmalık Tünel Projeleri ve bağlantı yolları açılış töreni sonrası Tulumpınar köyünde, TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman'ı evinde ziyaret etti.

GÜNEYSU'DA VATANDAŞLAR İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İyidere- İkizdere Karayolu ile Hurmalık Tünel Projeleri ve bağlantı yolları açılış töreni sonrası Tulumpınar köyünde, TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman'ı evinde ziyaret etti. Erdoğan, ardından Güneysu AK Parti İlçe Başkanlığı'nı geldi. Burada basına kapalı partililerle bir araya gelen Erdoğan, çıkışta kendisini bekleyen vatandaşlar ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra geceyi geçireceği Merkez Mahallesi'ndeki evine geçti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siz bu milletin önünü kesemezsiniz (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siz bu milletin önünü kesemezsiniz (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siz bu milletin önünü kesemezsiniz (2) - Haberler
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