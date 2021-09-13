Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şişecam Polatlı Fabrikası Yeni Üretim Hattı Açılış Töreni'ne katıldı - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şişecam Polatlı Fabrikası Yeni Üretim Hattı Açılış Töreni'ne katıldı

AA / Sıtkı İlanbey - Haberler | Güncel

Şişecam Polatlı Fabrikası drone ile çekilmiş görüntü Fabrika içinden görüntü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a OSB'ler tarafından başlatılan kampanya ile toplanan miktarın temsili çekinin takdimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Fotoğraf çekimi Cumhurbaşkanı Recep...

Şişecam Polatlı Fabrikası drone ile çekilmiş görüntü

Fabrika içinden görüntü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a OSB'ler tarafından başlatılan kampanya ile toplanan miktarın temsili çekinin takdimi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Fotoğraf çekimi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın törenin düzenlendiği alana girişi

Törene katılanlar

İstiklal Marşı okunması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şişecam Polatlı Fabrikası Yeni Üretim Hattı Açılış Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şişecam Polatlı Fabrikası Yeni Üretim Hattı Açılış Töreni'ne katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şişecam Polatlı Fabrikası Yeni Üretim Hattı Açılış Töreni'ne katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şişecam Polatlı Fabrikası Yeni Üretim Hattı Açılış Töreni'ne katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şişecam Polatlı Fabrikası Yeni Üretim Hattı Açılış Töreni'ne katıldı
AA / Sıtkı İlanbey - Son Dakika Haberleri
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Haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şişecam Polatlı Fabrikası Yeni Üretim Hattı Açılış Töreni'ne katıldı - Haberler
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