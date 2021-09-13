Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şişecam Polatlı Fabrikası Yeni Üretim Hattı Açılış Töreni'ne katıldı
AA / Sıtkı İlanbey - Haberler | Güncel
Şişecam Polatlı Fabrikası drone ile çekilmiş görüntü Fabrika içinden görüntü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a OSB'ler tarafından başlatılan kampanya ile toplanan miktarın temsili çekinin takdimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Fotoğraf çekimi Cumhurbaşkanı Recep...
Şişecam Polatlı Fabrikası drone ile çekilmiş görüntü
Fabrika içinden görüntü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a OSB'ler tarafından başlatılan kampanya ile toplanan miktarın temsili çekinin takdimi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Fotoğraf çekimi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın törenin düzenlendiği alana girişi
Törene katılanlar
İstiklal Marşı okunması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şişecam Polatlı Fabrikası Yeni Üretim Hattı Açılış Töreni'ne katıldı.