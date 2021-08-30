Cumhurbaşkanı Erdoğan sıkı pazarlık yaptı, Ay Yıldız Projesi'nin açılış tarihi 3 ay öne çekildi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan sıkı pazarlık yaptı, Ay Yıldız Projesi'nin açılış tarihi 3 ay öne çekildi

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Milli Savunma Bakanlığı yerleşkesi olacak Ay Yıldız Projesi Temel Atma Töreni'nde ilginç anlar yaşandı. 30 Ağustos 2023 olarak duyurulan projenin bitirilme tarihini geç bulan Cumhurbaşkanı Erdoğan araya girerek projenin yüklenici firması ile pazarlık yaptı. Sıkı pazarlık sonucunda Ay Yıldız Projesi'nin bitirilme tarihi 19 Mayıs 2023'e çekildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı Ay Yıldız Projesi Temel Atma Töreni'ne katılarak konuşma yaptı. Konuşma sırasında 30 Ağustos Zafer Bayramını kutlayan Erdoğan, "Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere kahramanlarımızın her birini şükranla yad ediyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum." dedi.

"ARTIK MÜŞTEREK BİR MERKEZ GELİYOR"

Projeyle ilgili bilgiler de veren Erdoğan, "Milli Savunma Bakanlığımız ve Genelkurmay Başkanlığımız 1930'lu yıllarda Kızılay semtindeki binalarda faaliyet gösteriyordu. Artık bize bir müşterek merkez gerekiyor. 12,6 milyon metrekarelik bir arazi üzerinde konumlandırılan proje, 15 bin kişiye hizmet verebilecektir. Artık Kızılay'ın içerisinde dağınık Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri olmayacak. Duruşuyla, düşmana korku, dosta güven veren bir yapıyı meydana getirmiş olacağız. Merkezi bir savunma sistemini, müşterek bir savunma sistemini bulunduracağız. Türkiye'nin savunma ihtiyaçlarına karşılık verecek bu projenin milletimize ve ordumuza hayırlı olmasını diliyorum. Bu projenin aynı zamanda başkentimize de ayrı bir değer katacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

PROJENİN TESLİM TARİHİ 3 AY ÖNE ÇEKİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan temel atma töreni sırasında önceki projelerde olduğu gibi yüklenici firma ile projenin bitirilme tarihiyle ilgili sıkı pazarlık yaptı. Pazarlık sırasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın "Zaten projenin bitirilme tarihi 29 Ekim 2023'ten 30 Ağustos 2023'e çekildi." sözlerinin ardından yüklenici firmadan sürenin daha da öne çekilmesini isteyen Erdoğan, sıkı pazarlık yaptı. Pazarlık sırasında Bakan Akar'ın ve yüklenici firma yetkilisinin kulağına eğilerek bir şeyler söyleyen Erdoğan, Ay Yıldız Projesi'nin teslim tarihini 19 Mayıs'a aldırdı. Böylece proje 3 ay önce telim edilmiş olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sıkı pazarlık yaptı, Ay Yıldız Projesi'nin açılış tarihi 3 ay öne çekildi
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- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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Cumhurbaşkanı Erdoğan sıkı pazarlık yaptı, Ay Yıldız Projesi'nin açılış tarihi 3 ay öne çekildi - Haberler
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