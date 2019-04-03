Cumhurbaşkanı Erdoğan, Seçim Yorgunluğunu Atmak İçin Tatile Çıktı

Türkiye 31 Mart yerel seçim sonuçlarını tartışırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz bir hamle geldi.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugün kaleme aldığı "Erdoğan'ın değişim stratejisi" başlıklı yazıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birkaç günlük tatil kararı aldığını ve dinleneceğini ifade etti.

İşte Selvi'nin yazısındaki ilgili kısım;

"Bu arada tek bir cümle ile geçiştirdim ama Erdoğan'ın seçim yorgunluğunu atmak için yapacağı tatil, aynı zamanda yeni dönemde AK Parti'nin yol haritasının çizildiği bir süreç olacak. Seçimlerde AK Parti birinci parti olarak çıktı. Cumhur ittifakı yüzde 52 aldı. Ama eğer İstanbul'u da CHP kazanırsa, AK Parti Ankara ve İstanbul'u kaybetmiş olacak.

"AK PARTİ'NİN SEÇİMLERİ KAZANABİLMESİ İÇİN..."

O nedenle bu seçimler 2023 için bir ön uyarı olarak görülebilir. Muhalefet sahillerden Anadolu'ya doğru genişlemeye başladı. Nüfusun yoğunluğu sahillerin de bulunduğu Marmara, Ege ve Akdeniz bölgemizde. Yüzde 50 artı birin arandığı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AK Parti'nin seçimleri kazanabilmesi için büyük şehirleri alması gerekiyor.

"YENİ DÖNEMİN STRATEJİSİNİ TESPİT EDECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan işte bu birkaç günlük dinlenme sırasında yeni dönemin stratejisini tespit edecek. AK Parti yönetiminin hazırlayacağı raporda ne yer alacak o henüz belli değil, ama Erdoğan'ın kafasındaki seçim raporunun hazır olduğunu düşünüyorum."