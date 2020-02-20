CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SARRAJ'I KABUL ETTİ
Anıl UÇAN / İSTANBUL DHATürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'ı kabul etti.
20.02.2020 20:36 | Son Güncelleme: 20.02.2020 20:36
Anıl UÇAN/ İSTANBUL DHA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
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Kaynak: DHA