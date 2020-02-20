CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SARRAJ'I KABUL ETTİ
Haberler » Güncel » CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SARRAJ'I KABUL ETTİ - Haber

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SARRAJ'I KABUL ETTİ

Anıl UÇAN / İSTANBUL DHATürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'ı kabul etti.

20.02.2020 20:36 | Son Güncelleme: 20.02.2020 20:36
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SARRAJ'I KABUL ETTİ

Anıl UÇAN/ İSTANBUL DHA

Türkiye Cumhurbaşkanı , Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Görüntü Dökümü:

----------Görüşmeden fotoğraflar

 


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler